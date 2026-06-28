Los 100 años de Mel Brooks, el genio que desafía a la muerte con humor

Los Ángeles, Estados Unidos.- Mel Brooks, uno de los comediantes más influyentes del siglo XX, cumple este domingo 100 años, fiel a la convicción que ha guiado su premiada obra: "La risa es un grito de protesta contra la muerte". Una filosofía plasmada en creaciones tan emblemáticas como el Get Smart y The Producers. El actor, guionista, productor, director, escritor y músico, nacido en Brooklyn (Nueva York) en el seno de una familia judía, ha repetido en varias entrevistas que desde niño quiso dedicarse al mundo del entretenimiento. "Me gustaba llamar la atención", dijo en una entrevista con el programa Good Morning America en 2021, a propósito del lanzamiento de su autobiografía "¡Todo sobre mí!", en la que advertía que la risa era una protesta contra la muerte y el "largo adiós" que significaba. Nacido bajo el nombre de Melvin James Kaminsky (1926), Brooks quedó huérfano de padre cuando apenas era un infante y fue criado por su madre, junto a sus tres hermanos mayores en medio de estrecheces económicas. Combatió en Europa durante la II Guerra Mundial, una experiencia "que lo cambió", según explicó en el documental Mel Brooks : The 99 Year Old Man! estrenado en 2024.

Pero encontró en el humor negro, la sátira y sobre todo en la parodia una fórmula de vida que lo convirtió en referente mundial: "Me enorgullece poder decir que he hecho reír a la gente para ganarme la vida (...). Aunque pueda parecer una tontería y una soberana memez, la comedia es lo que más tiene que decir sobre la condición humana", escribió Brooks.



El camino hacia el EGOT

Inició haciendo monólogos en los escenarios de Catskill (Nueva York), donde trabajaba como camarero, para luego abrirse paso como guionista de televisión en programas en vivo como Your show of shows de su mentor Sid Caesar. En ese oficio alcanzó su primer gran éxito al crear, junto con Buck Henry, el Get Smart (1965-1970), serie que parodiaba el espionaje de la Guerra Fría, con el torpe pero eficaz Agente 86, Maxwell Smart, y la Agente 99, en su misión contra la malvada organización KAOS.

Saltó al cine con The Producers (1967), una sátira al nazismo que sigue a dos productores teatrales que pretenden hacer fraude con una obra destinada al fracaso. La cinta, que escribió y dirigió, le valió su primer Oscar, al Mejor guion original. Más de 30 años después, la adaptó en Broadway, donde hizo historia al ganar 12 premios Tony, el mayor número obtenido por un musical hasta el momento. Su prolífica carrera en Hollywood incluyó títulos con un gran número de parodias a géneros y películas dramáticas como Blazing Saddles (1974), Young Frankenstein (1974), High Anxiety (1977), Robin Hood: Men in Tights (1993) y Spaceballs (1987), un exitoso remedo de la Guerra de las Galaxias, que estrena en 2027 la secuela: Spaceballs, the new one.