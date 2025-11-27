Comedias navideñas para "maratonear" desde casa en esta temporada

Si quieres cerrar el año entre risas, nostalgia y buena compañía, estas 12 comedias navideñas son la opción perfecta. Ideales para una maratón familiar o para disfrutar solo con una taza de chocolate caliente.
The Night Before ("La noche anterior"): Seth Rogen, Joseph Gordon-Levitt y Anthony Mackie protagonizan esta comedia navideña alocada, con humor adulto y momentos conmovedores.
Home Alone ("Mi pobre angelito"). Macaulay Culkin brilla como Kevin McCallister en esta comedia clásica que combina travesuras, ingenio y el caos más divertido de la Navidad.
Elf:Will Ferrell interpreta a Buddy, un humano criado en el Polo Norte que descubre el mundo real con una inocencia que desata carcajadas y momentos memorables.
Love Actually: Un mosaico de historias de amor y humor británico que se ha convertido en una tradición navideña para millones de espectadores.
The Santa Clause ("Santa cláusula"): Tim Allen se transforma accidentalmente en Santa Claus, dando inicio a una aventura llena de enredos y humor familiar.
Daddy’s Home 2 ("Guerra de Papás 2"): Mel Gibson y John Lithgow se suman a esta secuela navideña repleta de caos familiar, competencias absurdas y escenas para llorar de risa.
Christmas with the Kranks ("Una Navidad de locos"): Una familia decide “saltarse” la Navidad, pero el plan sale terriblemente mal, creando una de las comedias festivas más caóticas del cine.
Office Christmas Party ("Fiesta de Navidad en la oficina"): Una fiesta corporativa que se sale de control y termina en un desastre hilarante. Perfecta para quienes prefieren una Navidad más irreverente.
Four Christmases ("Navidades, ¿bien o en familia?"): Reese Witherspoon y Vince Vaughn intentan sobrevivir a cuatro fiestas familiares en un solo día, con todo lo incómodo y divertido que eso conlleva.
Jingle All the Way ("El regalo prometido"): Arnold Schwarzenegger se embarca en una misión desesperada para encontrar el juguete más buscado del año, con resultados tan absurdos como divertidos.
A Very Harold & Kumar Christmas: Humor irreverente, situaciones extremas y sátira navideña marcan esta tercera entrega de los despreocupados Harold y Kumar.