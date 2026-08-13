Matthew McConaughey revela qué película le sigue generando ganancias

Los Ángeles, Estados Unidos.- En 2003 Matthew McConaughey estrenó una película que quizá no visualizó como una fuente de ingreso en el muy largo plazo. Pero resulta que la comedia romántica terminó siendo una sorpresa rentable. El actor estadounidense reveló en el pódcast Happy Sad Confused que la cinta que protagonizó junto a Kate Hudson hace 23 años: "Cómo perder a un hombre en 10 días", es su proyecto más rentable hasta ahora.

La historia dirigida por Donald Petrie, es sobre Andie Anderson (Kate Hudson), una periodista que escribe un artículo sobre los errores más comunes que cometen las mujeres y que hacen que los hombres se alejen en diez días; por otro lado está Benjamin "Ben" Barry (Matthew McConaughey), un ejecutivo de publicidad que apuesta con su jefe que puede enamorar a cualquier mujer en diez días. En este contraste ambos se encuentran y se enamoran en el día siete. El actor dijo que la comedia romántica le sigue generando ganancias récord, algo curioso, cuando las películas más taquilleras y que además suman premios parecen ser la mejor opción: Dallas Buyers Club, que le dejó un Oscar, y sus interpretaciones en Interstellar o "El lobo de Wall Street"

Una pieza clave

McConaughey, de 56 años, catalogó el filme como una pieza clave de la era en la que dominaba el cine romántico de Hollywood: "Creo que es probablemente mi comedia romántica favorita de las que he hecho. Y sigue pagando el mejor dinero de cualquier película que haya hecho jamás. De lejos, por mucha ventaja". El actor explicó que, especialmente en la época dorada del DVD y la televisión por cable, los mayores cheques llegaban puntualmente cada mes de marzo gracias a las retransmisiones masivas del Día de San Valentín.

¿Habrá una secuela?

Su coprotagonista Kate Hudson ha expresado que estaría dispuesta a retomar su papel bajo una condición fundamental: "Lo único que importaría es el guion, y que tanto Matthew como yo estuviéramos entusiasmados con él. Ambos estamos totalmente abiertos, simplemente nunca ha sucedido", dijo. Hudson imagina que, de reencontrarse hoy en pantalla, los personajes probablemente estarían casados y con hijos, aunque enfrentando nuevos desacuerdos cómicos para mantener el conflicto vivo. McConaughey coincide en que el formato original da para más: "Es una película perfectamente servida para tener una secuela. Perduró, a la gente le sigue encantando".

Recepción