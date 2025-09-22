Matthew McConaughey revela el secreto de un buen matrimonio

Sí, cambiar de cama mejoró la relación con su esposa Camila Alves .

Londres, Reino Unido.- Mientras los gurús de las redes sociales hablan de las relaciones y las múltiples claves para mantener un matrimonio saludable, el actor Matthew McConaughey da un consejo muy sencillo: cambiar de cama.

“Me despierto una mañana, miro hacia el otro lado y Camila está como a un campo de fútbol de distancia. Luego te acuestas por la noche, quieres acurrucarte y te tienes que acercar unos tres metros y medio”, dijo en una entrevista a Fox News Digital.

Ese distanciamiento en la cama lo hizo reflexionar: “Y es entonces cuando piensas que esa maldita cama ‘king size’ no es buena para el matrimonio y que tienes que deshacerte de ella... Así que conseguimos una ‘queen size’, donde estamos hombro con hombro. Te digo que es bueno para tu matrimonio", dice el actor, que está casado con la modelo brasileña Camila Alves desde 2012, tras haber iniciado su relación seis años antes.

Es así que mientras hay parejas que abogan por habitaciones separadas, el actor es el criterio contrario.

McConaughey también hizo énfasis en la importancia de darle un buen ejemplo a sus hijos sobre la manera de tratar a una mujer y a un hombre en el contexto no solo de las relaciones de pareja.

"Tienes que recordar que uno de los mejores ejemplos que puedes darles a tus hijos sobre cómo tratar a una mujer, a un hombre o a de quien se enamoren es cómo tratas a su madre y cómo la madre trata a su padre", asegura.