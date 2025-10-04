“Los extraños: Capítulo 2”: el regreso del terror más despiadado en cines

Tegucigalpa, Honduras.- El terror continúa... "Los extraños: Capítulo 2" (The Strangers: Chapter 2), dirigida por el finlandés Renny Harlin, está en cartelera y se perfila como una de las opciones más intensas del género para disfrutar en lo que resta del feriado morazánico.

La película da seguimiento inmediato a los escalofriantes sucesos del primer capítulo, retomando la historia de Maya, interpretada por Madelaine Petsch, quien logró sobrevivir al brutal ataque de tres asesinos enmascarados. Tras despertar en un hospital, Maya descubre que la pesadilla está lejos de terminar: los enmascarados —figuras sin nombre ni rostro— han vuelto para terminar lo que empezaron. Lo que inicia como un aparente refugio se convierte en una persecución sin tregua que la lleva a enfrentarse con sus propios miedos y a una violencia cada vez más visceral.

Harlin lleva la tensión a un nuevo nivel, expandiendo el escenario del terror: si el primer capítulo se centraba en una invasión doméstica, esta secuela amplía el juego, trasladando la acción a un entorno más abierto, donde los extraños siembran el miedo en un pequeño pueblo.

Además de Petsch, el elenco incluye a Gabriel Basso y Ema Horvath, quienes acompañan a la protagonista en una historia donde la desconfianza, el aislamiento y el instinto de supervivencia son clave.

Curiosidades

El director adelantó que la trilogía fue filmada casi en paralelo, lo que garantiza una continuidad narrativa y visual entre los tres capítulos.

Entre las curiosidades del rodaje, Madelaine Petsch contó que una de las escenas más intensas la enfrentó a un jabalí real, lo que la obligó a mantener el miedo “auténtico” frente a la cámara. La actriz, además de protagonizar la cinta, también participa como productora ejecutiva.

¿Qué dice la crítica?

"Los extraños: Capítulo 2" mantiene el sello del horror psicológico que caracterizó al filme original, con un ritmo vertiginoso, iluminación inquietante y un aire de amenaza constante. Aunque algunas críticas señalan que la cinta revela más sobre el pasado de los asesinos, los fanáticos del género celebran que el misterio principal se mantenga intacto.