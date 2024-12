Ellos son los que dominarán en 2025: las estrellas más esperadas de Hollywood

En 2019, Jackman ya había encabezado una exitosa gira mundial con su “show” ‘The Man. The Music. The Show’, y también brilló en Broadway con ‘Hugh Jackman: Back on Broadway’ (2011-2012), con lo que consolidó su reputación como un formidable intérprete musical. Sin embargo, su próxima serie de conciertos, titulada ‘From New York With Love’, promete llevar su talento a nuevas alturas, con una noche llena de música inolvidable.