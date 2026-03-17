Llega la nueva temporada de Daredevil: Born Again: todos los detalles del estreno en Disney+

Nueva York, Estados Unidos.- 'Daredevil: Born Again' estrena su segunda temporada el próximo 25 de marzo en exclusiva en Disney+ con ocho nuevos capítulos que narran la batalla entre el superhéroe de Marvel y Kingpin, una lucha en la que los creadores de la serie aseguran que ambos personajes "se quitan los guantes y ya no niegan quiénes son".

El productor ejecutivo y responsable creativo, Dario Scardapane (Seattle, 1966), y la productora ejecutiva de la serie, Sana Amanat (Nueva Jersey, 1982), conversan con EFE sobre la segunda temporada de ‘Daredevil: Born Again’, en la que el superhéroe de Marvel "ya no es un héroe, es un símbolo".

"Esta temporada es una historia de resistencia. Kingpin ha tomado el control de Nueva York y Daredevil lidera la resistencia. Los personajes deben elegir bando y enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Es una gran batalla", explica Scardapane.

El justiciero del barrio de Hell's Kitchen, Matt Murdock -más conocido como Daredevil, siempre oculto bajo su máscara con pequeños cuernos- lucha desde las sombras para destruir el imperio del crimen del alcalde de Nueva York, Wilson Fisk, también llamado Kingpin, y salvar su ciudad con el lema de resistir, rebelarse y reconstruir.

Murdock está interpretado por el actor Charlie Cox, mientras que el papel de Kingpin, su antagonista, lo protagoniza Vincent D'Onofrio. El retorno más aclamado es el de Krysten Ritter, que interpreta al personaje de Jessica Jones diez años después.

"Habíamos hablado de traerla en la primera temporada, pero en esta segunda temporada ya se volvió más orgánico. Jones tiene una actitud completamente diferente a cualquier personaje con el que hemos trabajado. No está en los primeros cuatro episodios, pero su vuelta es uno de los elementos más satisfactorios", apunta Scardapane.