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La gira de KPop Demon Hunters tendrá 61 conciertos en EE.UU. y Europa

La gira del grupo KPop Demon Hunters tendrá 61 conciertos en Estados Unidos y Europa entre junio y octubre de 2027. La preventa de entradas comenzará el 18 de noviembre

  • Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 16:00
La gira de KPop Demon Hunters tendrá 61 conciertos en EE.UU. y Europa

La gira de KPop Demon Hunters tendrá 61 conciertos en Estados Unidos y Europa entre junio y octubre de 2027.

 Foto: EFE

Estados Unidos.- La gira mundial de KPop Demon Hunters, el fenómeno musical y cultural protagonizado por las guerreras del K-pop, se desarrollará entre junio y octubre de 2027 y contará con 34 conciertos en Estados Unidos y 27 en Europa, según anunció este viernes la promotora estadounidense AEG Presents.

Los espectáculos, que se celebrarán en grandes estadios, combinarán música con acrobacias y las coreografías que se han popularizado gracias a las canciones de la banda sonora de la película, entre ellas "Golden", tema ganador del Óscar a mejor canción.

La preventa de entradas comenzará el 18 de noviembre para quienes se registren en la página web kpopdemonhunterstour.com y para los clientes de Mastercard. La venta general se abrirá el día 20.

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La gira comenzará en Baltimore el 5 de junio, con dos conciertos, uno por la mañana y otro por la tarde. Durante ese mes también llegará a Newark (dos presentaciones), Columbus, Chicago (dos), Indianápolis, Hamilton (dos) y Nueva York (dos).

En julio, el espectáculo ofrecerá dos funciones en Pittsburgh y luego pasará por Charlotte, Atlanta (dos), Sunrise, Orlando (dos), Dallas (dos), Phoenix (dos) y Los Ángeles, la única ciudad estadounidense con tres conciertos confirmados.

Ontario, Las Vegas —donde también habrá una función por la mañana y otra por la tarde—, Oakland (dos) y Tacoma (dos) completarán la etapa estadounidense de la gira, que concluirá el 14 de agosto.

El fenómeno mundial de 'KPop Demon Hunters' llegará a los escenarios en 2027 con una gira que ya suma 61 conciertos en 35 ciudades de Norteamérica y Europa.

El fenómeno mundial de 'KPop Demon Hunters' llegará a los escenarios en 2027 con una gira que ya suma 61 conciertos en 35 ciudades de Norteamérica y Europa.

 (Infografía: EFE)

En septiembre, el espectáculo llegará a Europa con una primera presentación en Zúrich (Suiza), el día 1. Después visitará Milán (Italia), con dos conciertos, y Ámsterdam, Viena, Berlín y Hamburgo (Alemania), con dos presentaciones en cada ciudad.

En Copenhague habrá un concierto, mientras que en Oslo se ofrecerán dos. La etapa de septiembre concluirá en Colonia (Alemania).

En octubre, las guerreras llegarán a Bruselas, con dos conciertos; París; Dublín, con dos; Glasgow; Birmingham, con dos; Manchester, y Londres, donde finalizará la gira con tres presentaciones en el O2 los días 22 y 23.

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Según un comunicado de prensa publicado por Netflix en mayo, cuando anunció la gira, será "una experiencia en vivo que dará vida a elementos de la película ganadora de dos premios Oscar -mejor canción y mejor filme de animación- de maneras espectaculares".

El espectáculo buscará recrear la experiencia de los conciertos de HUNTR/X, el grupo ficticio que protagoniza la cinta y que está integrado por Rumi, Mira y Zoey. Sus integrantes combinan su carrera como estrellas del K-pop con una lucha secreta contra fuerzas demoníacas.

Escrita y dirigida por Maggie Kang, la película se estrenó en junio de 2025 y rápidamente se convirtió en un éxito para Netflix. Llegó a ser la película en inglés más popular de la plataforma, con 325,1 millones de visualizaciones durante sus primeros 91 días de disponibilidad. EFE

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Redacción web
Redacción/EFE

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