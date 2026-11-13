La gira de KPop Demon Hunters tendrá 61 conciertos en EE.UU. y Europa

Estados Unidos.- La gira mundial de KPop Demon Hunters, el fenómeno musical y cultural protagonizado por las guerreras del K-pop, se desarrollará entre junio y octubre de 2027 y contará con 34 conciertos en Estados Unidos y 27 en Europa, según anunció este viernes la promotora estadounidense AEG Presents. Los espectáculos, que se celebrarán en grandes estadios, combinarán música con acrobacias y las coreografías que se han popularizado gracias a las canciones de la banda sonora de la película, entre ellas "Golden", tema ganador del Óscar a mejor canción. La preventa de entradas comenzará el 18 de noviembre para quienes se registren en la página web kpopdemonhunterstour.com y para los clientes de Mastercard. La venta general se abrirá el día 20.

La gira comenzará en Baltimore el 5 de junio, con dos conciertos, uno por la mañana y otro por la tarde. Durante ese mes también llegará a Newark (dos presentaciones), Columbus, Chicago (dos), Indianápolis, Hamilton (dos) y Nueva York (dos). En julio, el espectáculo ofrecerá dos funciones en Pittsburgh y luego pasará por Charlotte, Atlanta (dos), Sunrise, Orlando (dos), Dallas (dos), Phoenix (dos) y Los Ángeles, la única ciudad estadounidense con tres conciertos confirmados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ontario, Las Vegas —donde también habrá una función por la mañana y otra por la tarde—, Oakland (dos) y Tacoma (dos) completarán la etapa estadounidense de la gira, que concluirá el 14 de agosto.

En septiembre, el espectáculo llegará a Europa con una primera presentación en Zúrich (Suiza), el día 1. Después visitará Milán (Italia), con dos conciertos, y Ámsterdam, Viena, Berlín y Hamburgo (Alemania), con dos presentaciones en cada ciudad. En Copenhague habrá un concierto, mientras que en Oslo se ofrecerán dos. La etapa de septiembre concluirá en Colonia (Alemania). En octubre, las guerreras llegarán a Bruselas, con dos conciertos; París; Dublín, con dos; Glasgow; Birmingham, con dos; Manchester, y Londres, donde finalizará la gira con tres presentaciones en el O2 los días 22 y 23.