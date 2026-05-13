Netflix lleva KPop Demon Hunters a los escenarios del mundo

El anuncio se realizó durante la presentación Upfront de Netflix. Según la compañía, la gira promete trasladar al vivo elementos de la película, aunque los detalles operativos, ciudades, fechas y venta de entradas, se darán a conocer más adelante en el año.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Netflix y AEG Presents han anunciado una gira de conciertos mundial basada en KPop Demon Hunters , la película de animación dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans que se convirtió en el título más visto en la historia de la plataforma tras su estreno en el verano de 2025.

Por el momento, los interesados pueden apuntarse a una lista de espera para recibir novedades. La producción sigue sin confirmar si las voces cantantes del filme, conformadas por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, quienes dieron voz musical al trío protagonista Huntrix, participarán en el espectáculo en directo.

AEG Presents cuenta con experiencia consolidada en el mercado de giras de K-pop, habiendo organizado tours para artistas como Blackpink, ATEEZ, Le Sserafim, Big Bang y Tomorrow x Together, entre otros.

KPop Demon Hunters narra las aventuras de Huntrix, un grupo femenino de K-pop cuyos integrantes combaten criaturas del inframundo.

La película acumuló dos premios Oscar y el primer Grammy de la historia otorgado a una producción de K-pop, cerrando un ciclo de dominación cultural que se extendió durante casi un año. Con la gira en marcha, Netflix y Sony Animation avanzan paralelamente en el desarrollo de una secuela.