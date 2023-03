Karol G revela si “TQG” está dedicada a alguien

No obstante, Karol G dejó claro que más que pensar si el tema está dedicado a alguien lo que al final del día debe de importar es que es un “junte de dos mujeres que ha sido poderosísimo, que yo me siento orgullosa, que hemos elevado el género femenino a otro nivel y que hemos demostrado las gradesa de las cosas que podemos hacer”.

Pues recordó que hace mucho tiempo había buscado una oportunidad con la intérprete de “Te Felicito”, pero nunca se había dado la oportunidad. Sin embargo, aseguró que Shakira sí le envió un tema en el que no se sintió conectada porque no “sentía cómo podía hacer que la canción brillara más”.

“Le mostré la canción, le encantó: Me dijo que sentía mucho la letra. Ella empieza en el primer verso y ese verso era todo mío, ella entraba en el segundo y ella me dijo por favor déjame cantar esta parte que es con la que más me identificada me siento”, mencionó.

El tema TQG se grabó en octubre de 2022, según contó la colombiana, sin embargo Shakira le pidió a Karol G esperar un tiempo para sacarla porque había hecho una colaboración con Bizarrap y quería que saliera antes.