Karol G estrena "No me arrepiento de sentir tanto", un álbum marcado por el desamor

Medellín, Colombia.- La "Bichota", a sus 35 años, ha amado "de más" y así lo cuenta ella misma en "No me arrepiento de sentir tanto", su sexto álbum de estudio, con el que la colombiana Carolina Giraldo, conocida como Karol G, exterioriza la rabia y el dolor del desamor en un reencuentro con el género urbano. Durante 42 minutos, la estrella latina se contradice en sus sentimientos, queriendo en un punto recuperar el amor de un ser querido, al mismo que insulta minutos más tarde a lo largo de las 14 canciones del disco, que llega meses después de que se confirmara el fin de su relación de cuatro años con el cantante colombiano Feid.

La visceralidad de Karol G vuelve a ser encauzada en los ritmos urbanos que la hicieron mundialmente famosa en la última década y casi 14 meses después de "Tropicoqueta", el álbum -cargado de bachata, merengue, cumbia, mambo y vallenato- con el que quiso honrar sus raíces latinoamericanas. Ahora, espera que con este nuevo trabajo -que nace "sin pretensiones"- sus seguidores conecten "con su emoción más profunda", según expresó desde Estados Unidos a través de TikTok, horas antes de que se publicara el álbum y en medio de su gira "Viajando por el mundo tropitour", con la que visitará España, México y otros países.

El dolor, según Karol G

La colombiana ya había adelantado el tono del disco con un mensaje promocional en Instagram en el que hablaba de dolores que rompen y cambian a las personas, que vacían por dentro, una escala emocional que plasmó en canciones como "Si lo ven" y, junto al productor estadounidense Greg González, en "Después de ti". "Después de ti se me acabó la vida, no aprendo a vivir sin tu compañía, (...) esto no es estar triste, son ganas de morirse", dice. Estas palabras cobran especial significado al proceder de una artista que tocó la cima del éxito en 2023 con el álbum "Mañana será bonito", convertido en una oda a la salud mental y al valor de mantener la esperanza en medio de las dificultades. Pero Karol G no abandona la esperanza, solo la aborda desde la tristeza actual, con la que renuncia "oficialmente" al amor en "Bebiendo lágrimas" y, con una base de piano, le pregunta a la luna por su relación con el sol en "Eclipse". Giraldo maneja este sentimentalismo con una fórmula que le ha funcionado en el pasado: a veces a capella y a veces sobre la pista de baile, donde la rabia también se manifiesta con barras como "eres un cabrón, igual todo te importa cero" en "Te llevas To", el primer tema del álbum. Después de ello, la compositora expone sus dudas, el no saber "si vivió buenos tiempos o si vienen los mejores" en "Maybe", para volver a rendirse en "Final feliz", una confesión desesperada en la que ruega por el regreso de su enamorado.

Bruno Mars, Drake, Judeline y Rusowsky