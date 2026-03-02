Mariachi de Guadalajara siente orgullo de "abrazar" la cultura latina junto a Bruno Mars

Miami, Estados Unidos.- "Con mariposas en el estómago y un gran orgullo". Así describen a EFE los integrantes del Mariachi Los Criollos de Guadalajara la experiencia de formar parte del video de Risk It All, la canción que abre y lidera The Romantic, el primer álbum de Bruno Mars en una década.

"Ver a Bruno Mars abrazar su cultura latina, y en este caso nuestra cultura mexicana, es una defensa musical de nuestra sangre y de nuestra identidad", relató a EFE Joel Jacques, propietario del mariachi.

"Es un mensaje muy claro: aquí estoy, soy Bruno Mars y soy latino", agregó el director de esta formación de 21 músicos que se ha consolidado como una de las más solicitadas en la comunidad latina del sur de California.

Considerada por la crítica especializada como la canción más romántica de la carrera del artista, Risk It All se presenta como un bolero con mariachi que remite, por momentos, a las grandes baladas rancheras de Juan Gabriel.

Durante el rodaje también hubo espacio para la improvisación de canciones. "Después de comer nos echamos un palomazo", contó el músico. El mariachi interpretó boleros clásicos como "Sabor a mí" y "Cómo fue", además de "El Rey", y el propio Mars se sumó a cantar con ellos.

El video narra una historia de amor en el tiempo y tiene como protagonistas al propio Mars y a DJ Rashida, nombre artístico de Rashida Gonzalez Robinson, quien fue telonera del "24K Magic World Tour" en 2018.