Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz y pide 50,000 euros por daño moral

Madrid, España.- El cantante Julio Iglesias presentó en el Tribunal Supremo español una demanda por "intromisión ilegítima en el derecho al honor y la intimidad personal" contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y solicitó que le indemnice con 50,000 euros por daño moral. La defensa de Iglesias continúa así su batalla legal contra Díaz por unas declaraciones realizadas en su cuenta de la red social Bluesky y en el programa "La Hora de la 1", en RTVE, el pasado mes de enero, a raíz de la denuncia de dos exempleadas de las mansiones del Caribe del artista por delitos de abuso laboral y sexual, que fue archivada en España por falta de competencias.

"Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de @eldiario.es por denunciarlo", escribió Díaz en Bluesky. La demanda, a la que tuvo acceso EFE, reclama que Díaz reconozca que sus manifestaciones constituyen "una intromisión ilegítima en el derecho al honor" de Iglesias y que se retracte públicamente, además de pagarle la citada indemnización y las costas del proceso. El cantante Julio Iglesias presentó en febrero una demanda de conciliación contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo española por los comentarios de carácter "injurioso y calumnioso" que ésta realizó en relación con la denuncia interpuesta contra él por presuntos delitos de abusos sexuales.