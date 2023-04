¿Julián Figueroa mandó mensajes a sus amigas antes de morir? Esto dice su esposa

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Tras confirmarse la inesperada muerte de Julián Figueroa a causa de un infarto agudo al miocardio, más detalles comienzan a salir a la luz y su viuda, Imelda Garza-Tuñón, comenzó a aclarar varias dudas. Aunque en un principio la viuda del hijo de Maribel Guardia hizo caso omiso a estas especulaciones, en una entrevista con ‘De primera mano’ puso fin a las dudas y respondió de una vez por todas si era verdad que Julián Figueroa había enviado insistentes mensajes a sus amigas antes de morir. “Han salido muchos rumores. Nada de eso es cierto, no sé de dónde sacan estas historias. Supe del video de una chica que se viralizó porque decía que Julián era muy amigo de ella, que le había marcado y que no le contestó, y que tal vez si le hubiera contestado la llamada no hubiera estado en esta situación”, aclaró.

“La verdad es que Julián no tenía llamadas a ninguna chica de la escuela, o sea, él estaba en la universidad y esta chica, es de la universidad. Él no tenía ninguna llamada hacia ella, entonces, no sé de dónde sacó eso, pero, pues, sí, eso generó mucha controversia y fui atacada por eso”, contó a su tía, la periodista Addis Tuñón. Y agregó que “el sábado estuvo todo el día con nosotros y el domingo también. Entonces, no sé si fue por llamar la atención o si de verdad lo consideraba un amigo, pero sí se me hizo muy mala onda, no tanto por ella, sino por la manera en la que la gente reaccionó. Porque tú publicas algo así y la gente en lo primero que piensa es que ‘seguro lo dejó solo, seguro estaban separados”. La nuera de Maribel Guardia también le hizo frente a los rumores de una supuesta separación con Julián Figueroa, dejando claro que el fin de semana previo a su fallecimiento estuvieron juntos y que, incluso, estaban planeando una luna de miel en Japón, pues no la tuvieron cuando se casaron.

Misteriosa amiga de Julián

Una joven identificada como Mariella Navarro, que afirma ser amiga de Julián Figueroa, escribió un inquietante mensaje en relación a la repentina muerte del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian. A través de historias en su cuenta de Instagram, confesó tener sentimientos de culpa ya que recibió un “mensaje desesperante” de su amigo un día antes de su fallecimiento. “Y me parte el alma saber que no estuve para ti en los últimos momentos de tu vida. Ahora comprendo la insistencia que tenías de hablar, eran las 4:00 am y un simple mensaje pudo haber cambiado mucho. Mi vida está en shock y no puedo asimilar la noticia, solo me queda pedirte perdón por no haber respondido ese último mensaje”, escribió la joven.

Asimismo, en otra publicación escribió: “Si te pasa algo, cuéntamelo, porque no es justo que ríamos juntos y llores solo”.

Regístrese para seguir disfrutando del mejor contenido periodístico