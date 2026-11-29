Los Ángeles, Estados Unidos.- La película “Los juegos del hambre: amanecer de la cosecha” acumula 419.18 millones de dólares en las taquillas del mundo tras 10 días en cartelera y ya rebasó lo que recaudó durante toda su exhibición The Ballad of Songbirds & Snakes, la entrega anterior de la saga, según el recuento de Variety. Del total, 231.6 millones provienen de Estados Unidos y Canadá, y 187.5 millones del resto de los mercados. El impulso más reciente llegó con el feriado de Acción de Gracias. La cinta lideró la cartelera norteamericana con 83.5 millones de dólares en cinco días, repartidos en 4,018 salas, y sumó otros 54.5 millones en el exterior durante ese periodo, de acuerdo con The Hollywood Reporter. Su fin de semana de tres días en Norteamérica cayó 52% frente al de estreno. Las cifras del domingo son estimaciones de estudio y pueden variar cuando se publiquen los datos finales.

El arranque ya había sido contundente. En su primer fin de semana reunió cerca de 120 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y 105 millones en otros países, para un debut global de 225 millones, según datos de Deadline. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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Es la cuarta mejor apertura de la franquicia, de acuerdo con The Hollywood Reporter, y casi triplica los 44.6 millones con que se estrenó la precuela de 2023. Para Lionsgate, el resultado tiene peso propio. Es su primera apertura por encima de los 100 millones de dólares desde que Mockingjay Part 2 debutó con 102 millones en 2015. La saga acumulaba unos 3,300 millones de dólares en taquilla antes de este estreno y la entrega previa cerró con 166 millones en Norteamérica y cerca de 363 millones en el mundo. La nueva película va en camino de convertirse en la séptima del estudio que supera los 600 millones, un grupo que integran las cuatro primeras cintas de la serie, Breaking Dawn Part 2 y Michael. En la competencia por el feriado, Focker-in-Law registró unos 40 millones de dólares en cinco días y Hexed, de Disney, unos 32 millones, según Variety. Dirigida por Francis Lawrence, quien ha estado al frente de todas las películas de la serie salvo la primera, la cinta adapta la novela de Suzanne Collins publicada en 2025.