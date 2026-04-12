"The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" muestra sus primeras imágenes

Los Ángeles, Estados Unidos.- La franquicia de Los Juegos del Hambre retoma su expansión. Lionsgate hizo pública la primera secuencia de imágenes de The Hunger Games: The Sunrise on the Reaping, la precuela que Francis Lawrence dirige a partir del guion de Billy Ray, adaptado de la novela de Suzanne Collins publicada en 2023.
El reparto reúne a Elle Fanning como Effie Trinket, Kieran Culkin como Caesar Flickerman, Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee, Kelvin Harrison Jr. como Beetee Latier, Ralph Fiennes como el presidente Coriolanus Snow, Lili Taylor como Mags Flanagan, Joseph Zada como Haymitch Abernathy y Maya Hawke como Wiress. Completan el elenco Glenn Close, Mckenna Grace, Billy Porter, Ben Wang, Whitney Peak e Iris Apatow.
La historia sitúa la acción en Panem la mañana de la cosecha del Decimoquinto Juego del Hambre, veinticuatro años antes de los eventos narrados en la primera novela de Collins. La película se estrena el 20 de noviembre de 2026 y es continuación de The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, de 2023, que protagonizaron Rachel Zegler, Tom Blyth y Hunter Schafer.
Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson, quienes encarnaron a Katniss Everdeen y Peeta Mellark en las cuatro entregas originales, retoman sus papeles en esta producción. Su último trabajo en la saga data de 2015, con The Hunger Games: Mockingjay — Part 2. La franquicia ha acumulado hasta la fecha más de 3.300 millones de dólares en taquilla mundial. Nina Jacobson y Brad Simpson producen a través de Color Force.