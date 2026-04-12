"The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" muestra sus primeras imágenes

Los Ángeles, Estados Unidos.- La franquicia de Los Juegos del Hambre retoma su expansión. Lionsgate hizo pública la primera secuencia de imágenes de The Hunger Games: The Sunrise on the Reaping, la precuela que Francis Lawrence dirige a partir del guion de Billy Ray, adaptado de la novela de Suzanne Collins publicada en 2023.

El reparto reúne a Elle Fanning como Effie Trinket, Kieran Culkin como Caesar Flickerman, Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee, Kelvin Harrison Jr. como Beetee Latier, Ralph Fiennes como el presidente Coriolanus Snow, Lili Taylor como Mags Flanagan, Joseph Zada como Haymitch Abernathy y Maya Hawke como Wiress. Completan el elenco Glenn Close, Mckenna Grace, Billy Porter, Ben Wang, Whitney Peak e Iris Apatow.