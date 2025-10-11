Juanes en Honduras: Las siete canciones más populares del artista en Youtube

Tegucigalpa, Honduras.- Previo a su esperado concierto en el Palacio de los Deportes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el próximo 18 de octubre, el cantautor colombiano Juanes reafirma su vigencia en las plataformas digitales.
Su canal oficial en YouTube reúne miles de millones de reproducciones, testimonio del alcance internacional de su obra y del cariño de su público latinoamericano.
A continuación, el listado de sus siete canciones más reproducidas en la plataforma.
1. "Besos en guerra" — 709 millones de reproducciones
La colaboración con Morat continúa siendo su video más visto. Este tema, lanzado en 2017, fusiona el estilo pop de la banda con la intensidad interpretativa de Juanes, convirtiéndose en uno de los duetos más emblemáticos de la música en español reciente.
2. "Es por ti" — 405 millones
Esta balada romántica, parte esencial de su álbum "Un día normal" (2002), conserva la esencia melódica que definió la primera etapa del artista.
Su letra sencilla y nostálgica sigue generando conexiones emocionales con nuevas generaciones.
3. "La camisa negra" — 286 millones
Himno indiscutible de la música latina, este tema de 2005 lo catapultó al plano global.
Su mezcla de ritmos tradicionales colombianos con pop contemporáneo marcó un antes y un después en la carrera del cantautor.
4. "A Dios le pido" — 246 millones
Considerada una de sus composiciones más icónicas, esta canción se convirtió en un símbolo de esperanza y fe.
5. "Para tu amor" — 168 millones
El tema, caracterizado por su lirismo y suavidad instrumental, destaca la faceta más introspectiva de Juanes. Su éxito en plataformas digitales confirma el poder atemporal de las canciones que apelan al sentimiento puro.
6. "Bonita" (con Sebastián Yatra) — 165 millones
La alianza entre dos generaciones de artistas colombianos generó una fórmula pop pegadiza que conquistó al público juvenil. Su ritmo fresco y la química entre ambos intérpretes impulsaron su popularidad en redes.
7. "Volverte a ver" — 150 millones
Una de las canciones más emotivas de su discografía. Con una letra que conjuga amor, pérdida y esperanza, este tema reafirma el sello poético que distingue a Juanes dentro de la música latina.
Detalles de la boletería
La productora BMP Show confirmó tres localidades para el evento: Zona BMP (L 4,300), Butaca inferior (L 2,450) y Butaca superior (L 1,175).
El repertorio promete un recorrido por los temas que definieron su trayectoria y que, hasta hoy, siguen resonando en millones de pantallas.