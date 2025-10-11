Juanes en Honduras: Las siete canciones más populares del artista en Youtube

Tegucigalpa, Honduras.- Previo a su esperado concierto en el Palacio de los Deportes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el próximo 18 de octubre, el cantautor colombiano Juanes reafirma su vigencia en las plataformas digitales.

Su canal oficial en YouTube reúne miles de millones de reproducciones, testimonio del alcance internacional de su obra y del cariño de su público latinoamericano.

A continuación, el listado de sus siete canciones más reproducidas en la plataforma.

1. "Besos en guerra" — 709 millones de reproducciones

La colaboración con Morat continúa siendo su video más visto. Este tema, lanzado en 2017, fusiona el estilo pop de la banda con la intensidad interpretativa de Juanes, convirtiéndose en uno de los duetos más emblemáticos de la música en español reciente.