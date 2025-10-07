De "Fíjate bien" a "Una noche contigo": la evolución discográfica de Juanes

Con más de dos décadas de trayectoria, Juanes se ha mantenido como una de las figuras más influyentes del pop-rock latino. Su regreso a los escenarios hondureños coincide con un momento clave de su carrera, tras el lanzamiento de "Una noche contigo", su undécimo trabajo discográfico.
El cantautor colombiano irrumpió en solitario en el año 2000 con "Fíjate bien", un álbum que le otorgó tres Latin Grammy.
Dos años después, "Un día normal" (2002) lo proyectó a la fama internacional con temas emblemáticos como "A Dios le pido" y "Es por ti", consolidando su estilo melódico y emocional.
El éxito global llegó con "Mi sangre" (2004), impulsado por el ritmo de "La camisa negra", que lo llevó a los primeros lugares de popularidad en varios continentes.
Posteriormente, "La vida... es un ratico" (2007) reafirmó su dominio con canciones como "Me enamora" y "Gotas de agua dulce", himnos que aún resuenan en su repertorio.
Con "P.A.R.C.E." (2010), Juanes exploró nuevas texturas sonoras, y más tarde, con "Loco de amor" (2014), mostró una faceta más íntima y experimental.
En "Mis planes son amarte" (2017), apostó por un formato visual y conceptual.
Mientras que "Más futuro que pasado" (2019) evidenció su apertura hacia la fusión con sonidos urbanos.
El álbum "Origen" (2021) marcó un punto de introspección al rendir tributo a las canciones que moldearon su vocación artística.
Seguido por "Vida cotidiana" (2023), un trabajo personal y maduro que reafirmó su vigencia creativa.
Su más reciente proyecto, "Una noche contigo" (2025), retoma la esencia del Juanes más melódico, integrando matices contemporáneos que confirman su constante evolución musical.
Como parte de su Latam Tour 2025, el artista se presentará en Tegucigalpa el próximo 18 de octubre, en el Palacio de los Deportes de la UNAH.
Las entradas están disponibles en el sitio web de BMTickets en tres categorías: Zona BMP (L 4,300), Butaca inferior (L 2,450) y Butaca superior (L 1,175).