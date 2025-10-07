  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

De "Fíjate bien" a "Una noche contigo": la evolución discográfica de Juanes

El retorno de Juanes a Honduras invita a recorrer una discografía que resume 25 años de evolución musical, desde "Fíjate bien" (2000) hasta "Una noche contigo" (2025)

  • 07 de octubre de 2025 a las 15:39
De Fíjate bien a Una noche contigo: la evolución discográfica de Juanes
1 de 13

Con más de dos décadas de trayectoria, Juanes se ha mantenido como una de las figuras más influyentes del pop-rock latino. Su regreso a los escenarios hondureños coincide con un momento clave de su carrera, tras el lanzamiento de "Una noche contigo", su undécimo trabajo discográfico.

 Fotos: Cortesía redes sociales | Instagram @juanes
De Fíjate bien a Una noche contigo: la evolución discográfica de Juanes
2 de 13

El cantautor colombiano irrumpió en solitario en el año 2000 con "Fíjate bien", un álbum que le otorgó tres Latin Grammy.

 Foto: Cortesía redes sociales
De Fíjate bien a Una noche contigo: la evolución discográfica de Juanes
3 de 13

Dos años después, "Un día normal" (2002) lo proyectó a la fama internacional con temas emblemáticos como "A Dios le pido" y "Es por ti", consolidando su estilo melódico y emocional.

 Foto: Cortesía redes sociales
De Fíjate bien a Una noche contigo: la evolución discográfica de Juanes
4 de 13

El éxito global llegó con "Mi sangre" (2004), impulsado por el ritmo de "La camisa negra", que lo llevó a los primeros lugares de popularidad en varios continentes.

 Foto: Cortesía redes sociales
De Fíjate bien a Una noche contigo: la evolución discográfica de Juanes
5 de 13

Posteriormente, "La vida... es un ratico" (2007) reafirmó su dominio con canciones como "Me enamora" y "Gotas de agua dulce", himnos que aún resuenan en su repertorio.

 Foto: Cortesía redes sociales
De Fíjate bien a Una noche contigo: la evolución discográfica de Juanes
6 de 13

Con "P.A.R.C.E." (2010), Juanes exploró nuevas texturas sonoras, y más tarde, con "Loco de amor" (2014), mostró una faceta más íntima y experimental.

 Foto: Cortesía redes sociales
De Fíjate bien a Una noche contigo: la evolución discográfica de Juanes
7 de 13

En "Mis planes son amarte" (2017), apostó por un formato visual y conceptual.

 Foto: Cortesía redes sociales
De Fíjate bien a Una noche contigo: la evolución discográfica de Juanes
8 de 13

Mientras que "Más futuro que pasado" (2019) evidenció su apertura hacia la fusión con sonidos urbanos.

 Foto: Cortesía redes sociales
De Fíjate bien a Una noche contigo: la evolución discográfica de Juanes
9 de 13

El álbum "Origen" (2021) marcó un punto de introspección al rendir tributo a las canciones que moldearon su vocación artística.

 Foto: Cortesía redes sociales
De Fíjate bien a Una noche contigo: la evolución discográfica de Juanes
10 de 13

Seguido por "Vida cotidiana" (2023), un trabajo personal y maduro que reafirmó su vigencia creativa.

 Foto: Cortesía redes sociales
De Fíjate bien a Una noche contigo: la evolución discográfica de Juanes
11 de 13

Su más reciente proyecto, "Una noche contigo" (2025), retoma la esencia del Juanes más melódico, integrando matices contemporáneos que confirman su constante evolución musical.

 Foto: Cortesía redes sociales
De Fíjate bien a Una noche contigo: la evolución discográfica de Juanes
12 de 13

Como parte de su Latam Tour 2025, el artista se presentará en Tegucigalpa el próximo 18 de octubre, en el Palacio de los Deportes de la UNAH.

 Foto: Instagram | @juanes
De Fíjate bien a Una noche contigo: la evolución discográfica de Juanes
13 de 13

Las entradas están disponibles en el sitio web de BMTickets en tres categorías: Zona BMP (L 4,300), Butaca inferior (L 2,450) y Butaca superior (L 1,175).

 Foto: Instagram | @juanes
Cargar más fotos