Juanes, Honduras anhela "Volverte a ver": las 10 canciones favoritas de los fans

Tegucigalpa, Honduras.- Pocos artistas han logrado conectar tanto con el público latinoamericano como Juanes. Con letras que combinan romanticismo, fe, conciencia social y esperanza, el cantautor colombiano se convirtió en la voz de toda una generación que creció cantando sus himnos en cada etapa de la vida.

Hoy, mientras se prepara para su esperado concierto en Honduras, pactado para el próximo 18 de octubre en el Palacio de los Deportes de la UNAH, repasamos 10 canciones que marcaron su carrera y dejaron una huella imborrable en la música en español. 1. “A Dios le pido” (2002). Un clásico atemporal. Este tema fue el que llevó a Juanes a la fama internacional con su mensaje de esperanza, paz y amor familiar. Más que una canción, se convirtió en una plegaria colectiva para millones de personas en América Latina.

2. “La camisa negra” (2005). Divertida, pegajosa e inconfundible. Con una mezcla de cumbia, pop y toques rockeros, La camisa negra dominó las listas en todo el mundo y mostró el lado más desenfadado de Juanes.

3. "Es por ti" (2002). Una de las baladas más dulces del artista. Es por ti es una declaración de amor sencilla pero poderosa, que se mantiene como una de las favoritas para dedicar. 4. "Me enamora" (2007). Optimista y contagiosa, Me enamora celebra la emoción del amor y la felicidad cotidiana. Su energía positiva y su melodía irresistible la convirtieron en un himno romántico de los 2000.

5. “Volverte a ver” (2004). Una canción que mezcla melancolía y esperanza, escrita desde la añoranza por los seres queridos. Fue inspirada por la distancia y la necesidad de reencontrarse con los afectos.

6. “Fotografía” (2003) — junto a Nelly Furtado. Una colaboración inolvidable. Juanes y Nelly Furtado crearon una de las baladas más icónicas de la década, una oda a los amores que sobreviven a la distancia. 7. “Nada valgo sin tu amor” (2004). Una declaración sincera sobre la vulnerabilidad y la entrega total. Esta canción muestra el lado más introspectivo de Juanes, alejándose del formato pop tradicional. 8. “Gotas de agua dulce” (2007). Ligera, optimista y con ritmo caribeño. Este tema celebró la alegría de las cosas simples, reflejando la visión positiva y humanista que siempre ha caracterizado su música.

9. “Para tu amor” (2004). Una de las composiciones más románticas y emotivas del colombiano. Con una letra delicada y una melodía suave, es de esas canciones que siguen sonando en bodas, serenatas y recuerdos.

10. “Minas piedras” (2007) — junto a Calamaro. Un tema poderoso con mensaje social. Aquí, Juanes reflexiona sobre las consecuencias del conflicto armado en Colombia, reafirmando su compromiso con la paz y la justicia.

El legado de un artista que canta con el corazón