Juanes en Honduras: lugar, precio y otros detalles del concierto

El cantante colombiano Juanes regresa a Honduras tras su concierto en el Festival "Noche del sabor" en marzo de 2020. Esta vez, se presentará en la capital del país como parte de su Latam Tour 2025.
El escenario escogido para la cita es el Palacio de los Deportes de la UNAH en Tegucigalpa, el próximo 18 de octubre.
Según informó BMP Show, las entradas están disponibles en tres categorías: Zona BMP a L 4,300, Butaca inferior a L 2,450 y Butaca superior a L 1,175.
Juanes ha consolidado una carrera caracterizada por la fusión de rock, pop y ritmos colombianos, con letras que combinan romanticismo y mensajes sociales.
En este concierto, se espera que interprete sus grandes clásicos como "La camisa negra", "Para tu amor" y "Volverte a ver".
Además, de incluir parte de su producción más reciente, como "Una noche contigo" o "Cuando estamos tu y yo", ofreciendo así un recorrido completo de su trayectoria artística.
Juanes comenzó su carrera como miembro de la banda colombiana Ekhymosis, pero fue en 2000, con el lanzamiento de su álbum "Fíjate bien", que empezó a destacar como solista.
Su éxito se catapultó con el álbum "Un día normal" (2002), que incluyó temas como "A Dios le pido" y "Es por ti", canciones que se convirtieron en himnos generacionales y le valieron reconocimiento internacional.
Desde entonces, Juanes ha mantenido una carrera constante, con numerosos premios y colaboraciones que lo han establecido como uno de los artistas más influyentes de la música latina.