“Emocionado de regresar pronto a cantar juntos”, Juanes se prepara para su gira LATAM 2025

“Ustedes siempre llenan de vida mis canciones. Emocionado de regresar pronto a cantar juntos”, Juanes se alista para volver a Honduras con su Latam Tour 2025, que recorrerá las principales ciudades de América Latina, incluyendo Ciudad de Guatemala, San Salvador, Tegucigalpa, La Paz, Santa Cruz, Montevideo, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario y Ciudad de Panamá.
El mensaje publicado en Instagram refleja el vínculo histórico del artista colombiano con su público y anticipa un recorrido musical que combina su repertorio clásico con sus producciones más recientes.
En Honduras, el concierto tendrá lugar el 18 de octubre en el Palacio de los Deportes de la UNAH, un escenario emblemático para recibir al cantante, que regresa al país tras su presentación en el Festival “Noche del Sabor” en marzo de 2020.
Las entradas, disponibles a través de BMP Show, se ofrecen en tres categorías: Zona BMP (L 4,300), Butaca Inferior (L 2,450) y Butaca Superior (L 1,175).
El espectáculo promete un repertorio completo que incluirá grandes éxitos como La camisa negra, Para tu amor y Volverte a ver, así como canciones recientes como Una noche contigo y Cuando estamos tú y yo, mostrando la evolución artística de Juanes a lo largo de sus más de veinte años de carrera como solista.
Juanes inició su trayectoria musical como miembro de la banda Ekhymosis en Medellín en 1988, y diez años después decidió emprender una carrera solista, apostando por la fusión de pop, rock y ritmos colombianos.
Su primer álbum, Fíjate bien (2000), marcó el inicio de un reconocimiento internacional que se consolidó con Un día normal (2002), incluyendo himnos como A Dios le pido y Es por ti.
Desde entonces, Juanes ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre ellos el título de Persona del Año en los Latin Grammy 2019, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes de la música latina.