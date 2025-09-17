  1. Inicio
De "La camisa negra" a "Me enamora": el posible setlist de Juanes en Honduras

Juanes se presentará el 18 de octubre en Tegucigalpa con un setlist que abarcará sus grandes éxitos y posibles sorpresas de su época en Ekhymosis

  • 17 de septiembre de 2025 a las 12:34
El colombiano Juanes regresa a Honduras con un espectáculo que buscará recorrer lo más representativo de su carrera musical.

La cita está fijada para el 18 de octubre en el Palacio de los Deportes de la UNAH, en Tegucigalpa, dentro de su Latam Tour 2025.

De acuerdo con la productora BMP Show, los boletos se distribuyen en tres localidades: Zona BMP (L 4,300), Butaca inferior (L 2,450) y Butaca superior (L 1,175).

El repertorio anticipa un repaso de himnos que lo consolidaron a nivel internacional.

Entre ellos destacan “La camisa negra”, “Para tu amor”, “Volverte a ver” y “A Dios le pido”.

También suenan como ineludibles “Me enamora”, “Gotas de agua dulce” y “La luz”.

Asimismo, se espera que incorpore colaboraciones memorables como “Fotografía” y baladas como “Es por ti” y “Una noche contigo”.

No se descarta que retome su faceta con Ekhymosis, agrupación con la que en los años noventa grabó temas como “Sin rencores”, “De madrugada” y “Sólo”.

Este concierto marcará su regreso a los escenarios hondureños tras la presentación que ofreció en San Pedro Sula en 2020.

Aún hay boletos disponibles para que cante a viva voz con Juan Esteban Aristizábal Vásquez, nombre de pila del artista.

