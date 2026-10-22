Joy Huerta habla de su relación con Jesse: “Cada quien vive su proceso”

Ciudad de México.- Joy Huerta habló sobre la relación que mantiene actualmente con su hermano Jesse, luego de que él anunciara su salida del dúo Jesse & Joy. Los comentarios sobre una posible incomodidad entre ambos durante sus últimas presentaciones han generado especulaciones entre sus seguidores.
Según informó el diario El Universal, los músicos ofrecieron un concierto el miércoles en el Auditorio Nacional, en México, como parte del Despecho Tour. Antes de subir al escenario, Joy conversó con la prensa sobre las versiones que han circulado en torno a la decisión de su hermano.
La cantante reconoció que ambos atraviesan procesos distintos y que la comunicación entre ellos ha sido limitada.
“Obviamente hay ahorita muchos procesos que estamos viviendo, ha habido muy poca comunicación, tenemos cada quien que vive nuestro proceso, hay muchísimos cambios, hay mucho trabajo de por medio porque no estaba esto planeado”, dijo Joy.
Antes de estas declaraciones, Mónica León, esposa de Jesse, fue señalada en redes sociales como una posible influencia en la separación musical de los hermanos.
Algunas publicaciones de León fueron interpretadas por usuarios como indirectas hacia Joy, e incluso circularon versiones que la señalaban como la supuesta causa del distanciamiento. Sin embargo, el texto original indica que Mónica desmintió esas versiones.
Durante la conferencia, Joy señaló que Mónica era responsable de sus propias palabras y expresó sus buenos deseos hacia ella y su familia.
“Yo le deseo todo el bien. Yo la amo, a mi familia la amo, les deseo lo mejor. Yo no puedo hablar por... ellos”, expresó la cantante.
Joy continuará con los compromisos de Jesse & Joy
Durante su encuentro con la prensa, la cantante mexicana también explicó que la salida de Jesse fue una decisión de su hermano, aunque aseguró que la respeta. Además, reiteró que se enteró de la noticia apenas 20 minutos antes de que se hiciera pública.
“Con la frente en alto decidí continuar, no es una decisión fácil, pero la verdad es que estoy orgullosa de poder decir, si él toma la decisión de bajar, si yo puedo tomar la decisión de seguir”, manifestó.
Sobre Jesse & Supernovas, el proyecto musical que Jesse anunció pocos días después de comunicar su salida del dúo, Joy explicó que la propuesta no era desconocida para ellos. Según dijo, estaba previsto que su hermano trabajara en ese proyecto mientras cumplía sus compromisos con Jesse & Joy.
“Él no nos había dado fechas, nosotros no teníamos fecha de cuándo él iba a continuar”, explicó.
El dúo tiene prevista una gira en 2027 con más de 25 fechas, que Joy continuará. Mientras tanto, los hermanos seguirán con sus presentaciones del Despecho Tour, cuya última fecha está programada para el 5 de diciembre en Chihuahua, México.