Joy Huerta habla de su relación con Jesse: “Cada quien vive su proceso”

Ciudad de México.- Joy Huerta habló sobre la relación que mantiene actualmente con su hermano Jesse, luego de que él anunciara su salida del dúo Jesse & Joy. Los comentarios sobre una posible incomodidad entre ambos durante sus últimas presentaciones han generado especulaciones entre sus seguidores. Según informó el diario El Universal, los músicos ofrecieron un concierto el miércoles en el Auditorio Nacional, en México, como parte del Despecho Tour. Antes de subir al escenario, Joy conversó con la prensa sobre las versiones que han circulado en torno a la decisión de su hermano. La cantante reconoció que ambos atraviesan procesos distintos y que la comunicación entre ellos ha sido limitada.

“Obviamente hay ahorita muchos procesos que estamos viviendo, ha habido muy poca comunicación, tenemos cada quien que vive nuestro proceso, hay muchísimos cambios, hay mucho trabajo de por medio porque no estaba esto planeado”, dijo Joy. Antes de estas declaraciones, Mónica León, esposa de Jesse, fue señalada en redes sociales como una posible influencia en la separación musical de los hermanos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Algunas publicaciones de León fueron interpretadas por usuarios como indirectas hacia Joy, e incluso circularon versiones que la señalaban como la supuesta causa del distanciamiento. Sin embargo, el texto original indica que Mónica desmintió esas versiones. Durante la conferencia, Joy señaló que Mónica era responsable de sus propias palabras y expresó sus buenos deseos hacia ella y su familia. “Yo le deseo todo el bien. Yo la amo, a mi familia la amo, les deseo lo mejor. Yo no puedo hablar por... ellos”, expresó la cantante.

Joy continuará con los compromisos de Jesse & Joy