José Luis Perales no murió y así desmiente la noticia falsa

“Hola, amigos. Os hablo desde Londres, un sitio maravilloso, un lugar precioso, donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer y que ya estamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con que alguien, pues de muy mala idea, pues ha dicho que me he muerto. Y la verdad es que yo estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. ¡Hasta mañana! Un abrazo muy, muy fuerte para todos los que habéis intentando saber si era verdad esta cosa”, dijo el español de 78 años de edad.