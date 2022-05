Depp dice que acusaciones de agresión por parte de Heard son “extravagantes”

“Es una locura escuchar las atroces acusaciones de violencia, de violencia sexual, que ella me atribuye”, dijo la estrella de “Piratas del Caribe”. “Todas estas historias extravagantes y escandalosas de que he cometido estas cosas”, afirmó.

Durante el juicio de celebridades, que comenzó el 11 de abril, Heard declaró haber sufrido varios abusos físicos y sexuales por parte de un Depp bajo los efectos de drogas, incluyendo haber sido agredida sexualmente con una botella mientras estaban en Australia.

Depp afirmó que Heard era la que se volvía muchas veces violenta y que una vez le cortó la punta de uno de sus dedos al lanzarle una botella de vodka.

Este mismo miércoles, la modelo británica Kate Moss, exnovia de Depp, desmintió las informaciones - mencionadas en informes citados por Heard durante su testimonio- de que el actor una vez la tiró por las escaleras.

“Nunca me empujó, ni me pateó, ni me tiró por las escaleras”, dijo la modelo, que declaró como testigo a favor de Depp por videoconferencia desde Londres.

Moss, de 48 años, afirmó que tuvo una relación romántica con Depp entre 1994 y 1998.

Le preguntaron también por un incidente ocurrido durante unas vacaciones de la pareja en Jamaica.

“Había llovido y al salir de la habitación me resbalé por las escaleras y lastimé mi espalda”, dijo Moss.

“Y grité porque no sabía qué me había pasado y me dolía. Él vino corriendo a ayudarme y me llevó a mi habitación y pidió atención médica”.

El testimonio de la modelo duró sólo tres minutos y los abogados de Heard no quisieron interrogarla.