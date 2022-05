VIRGINIA, ESTADOS UNIDOS.- El juicio que enfrenta Johnny Depp y su exesposa Amber Heard sigue revelando detalles íntimos de su relación y esta vez se dio a conocer la razón por la que el actor no ha volteado a ver a la protagonista de Aquaman a los ojos.

Fue la abogada de Depp, Camille Vásquez, quien reveló por qué el protagonista de “Piratas del Caribe” no hace contacto visual con su exmujer.

Heard estaba en el estrado cuando la letrada le preguntó si había notado que su ex no la había mirado a los ojos durante todo el proceso legal que enfrentan desde abril: “El Sr. Depp no te ha mirado ni una sola vez durante todo el juicio, ¿verdad?”.

Heard contestó: “No que haya notado”. La abogada continuó: “Lo has mirado muchas veces, ¿no?”, a lo que Amber respondió: “Sí, lo he hecho”.

“Sabes exactamente por qué el Sr. Depp no te mira, ¿no?”, añadió Vásquez. “Él te prometió que nunca volverías a ver sus ojos, ¿es eso cierto?”, continuó la defensa. “No recuerdo si dijo eso”, aseguró la actriz.

Tras este interrogatorio, la defensora reprodujo un audio de una de las últimas veces que la pareja estuvo junta y en el que ella le pedía que la abrazara para despedirse. El encuentro habría ocurrido en 2016, pese a que la actriz había solicitado una orden de restricción en contra de Depp.

En la grabación se puede escuchar que cuando Heard trata de abrazar a Depp, él se niega y ella le dice: “Por favor, solo quiero abrazarte y despedirme”. Luego se escucha a Depp decir: “No soy nada para ti, y siempre seré nada para ti. No volverás a ver mis ojos”.

“Él ha mantenido esa promesa, ¿no es así?”, volvió a preguntar la abogada, a lo que Heard respondió: “Hasta donde yo sé, él no puede mirarme”.

Después, Heard explicó que la verdadera razón por la que Johnny Depp no volteaba a verla era “Porque es culpable. Él sabe que está mintiendo (...) De lo contrario, ¿por qué no puede mirarme? Sobreviví a ese hombre y estoy aquí, y puedo mirarlo”.

Hace unas semanas uno de los voceros de Amber Heard mencionó que Depp no tenía el valor de verla. “No es de extrañar que el Sr. Depp no tenga la fortaleza o el coraje para siquiera mirar a la Sra. Heard durante todo el proceso, como no pudo hacerlo en el juicio en el Reino Unido, y, en cambio, hace garabatos y se ríe”, comentó.

El actor demandó a su exmujer en Estados Unidos dos años después de haber perdido un proceso por difamación en Londres, cuando atacó al tabloide británico The Sun por calificarlo de “marido violento”.

Depp y Heard comenzaron a salir en 2011, antes de casarse en febrero de 2015. Su divorcio se llevó a cabo a inicios de 2017.