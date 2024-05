J.K. Rowling se arrepiente de no haber hablado “antes” sobre derechos trans

LONDRES, INGLATERRA.- La escritora J. K. Rowling, autora de Harry Potter, reveló el miércoles que se arrepiente de no haber hablado “antes” sobre los derechos de las personas transgénero, pese a las acusaciones de transfobia contra ella, en un texto en The Times.

Rowling, de 58 años, que vive en la ciudad escocesa de Edimburgo, se ha visto acompañada de controversia desde 2018, tras exponer que los derechos de las mujeres pueden verse amenazados por determinadas reivindicaciones de las personas transgénero.

“Hablé porque, de lo contrario, me habría sentido avergonzada por el resto de mi vida. Lo único que lamento es no haber hablado mucho antes”, escribe en un extracto de la colección de textos “The Women Who Wouldn’t Wheesht”, que recoge ensayos de varias mujeres escocesas.