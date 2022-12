Ingrid Coronado revela que Fernando del Solar le pidió el divorcio tres veces y la culpó de tener cáncer

Pues fue con Yordi Rosado que Coronado abrió su corazón y dijo: “El era el amor de mi vida, era la persona que más había amado. Mi amor por él sentía que no era de este mundo. Yo lloraba y me sentí la persona más afortunada de estar viviendo un amor así”.

Tras estas declaraciones, la ex Garibaldi , habló por primera vez de su ruptura matrimonial. Cabe mencionar que por años guardó silencio, a diferencia de su exesposo, quien hasta dejó ver que sufrió maltrato de Coronado cuando estaba atravesando por la enfermedad.

Éramos amigos, era mi paño de lágrimas, pero a los 15 días de comenzar su relación ella quedó embarazada luego de un viaje a Nueva York, comentó.

Aseguró que aquel momento la acusaron de un “crimen que no cometió” porque la señalaron de haberse metido en la relación anterior que él tenía. Reveló que se enamoró de un hombre que no la cuidó y no la defendió en los primeros momentos de su noviazgo.

Recordó que se casó con Fernando en su casa y afirmó que fue “de cuento de hadas” y fue tras su luna de miel que él comenzó a presentar malestares por lo que comenzó con sus chequeos médicos.

De interés: ¿Cuál fue la causa de muerte de Fernando del Solar?