Imagine Dragons salta del escenario a los videojuegos con Last Flag

Madrid, España.- Imagine Dragons , una de las bandas de rock más reconocidas del panorama internacional, no solo tiene talento en el escenario: dos de sus miembros, el vocalista principal Dan Reynolds y su hermano y manager de la banda, Mac Reynolds, se lanzan al mundo de los videojuegos con ‘Last Flag’ , un ‘atrapa la bandera’ multijugador.

Ambos hermanos decidieron montar en 2020 la desarrolladora independiente de videojuegos ‘Night Street Games’, y ahora ve la luz su primer título, un extravagante juego multijugador online de acción en tercera persona en el que compiten dos equipos por encontrar y atrapar la bandera del rival.

‘Last Flag’ (14 de abril, Steam y Epic, con demo de prueba ya disponible), tiene una estética de dibujos animados muy colorida, su ritmo es vertiginoso y está inspirado en los años 70, en concreto en los concursos de televisión estadounidenses.

El juego además bebe de las aventuras infantiles de los hermanos Reynolds, obsesionados por intentar plasmar ahora en el mundo digital la exploración y la emoción que sentían de pequeños al jugar con sus amigos por equipos al juego clásico de estrategia y habilidad de “capturar la bandera”, en el que el objetivo es cruzar el campo rival, robar su bandera y llevarla al campo propio sin ser tocado.