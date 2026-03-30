Artistas hondureños del rock se unen en concierto benéfico por los no videntes

Tegucigalpa, Honduras.- Cuatro bandas, un voluntariado y el deseo en común de apoyar la labor del Instituto Franciscano para la Capacitación del No Vidente (Infracnovi) dan lugar a una nueva cita musical.

El Club Rotaract de Tegucigalpa extiende al público general la siguiente invitación que busca beneficiar a esta organización que trabaja en favor de las personas con discapacidad visual, brindándoles herramientas para su educación, independencia y desarrollo. El próximo jueves 16 de abril a partir de las 8:00 PM en Aguacate Sport Bar & Grill (ubicado en la colonia América) los voluntarios de Rotaract estarán celebrando su Rock Fest, en lo que será una noche cargada de buena música en vivo, con talentos nacionales, veteranos y emergentes, que también se suman a esta noble causa.

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Se presentarán en vivo sobre el escenario El Dúo los Tres, Coverhead, Grupo Natural y Tostón Pal Vino, en una fusión de ritmos, estilos y matices que tendrán como trasfondo la intención de generar un impacto positivo en la vida de las personas con este tipo de discapacidad. Y para quienes deseen aportar pero no puedan o no gusten hacerse presentes al evento, igual existe la opción de donar el valor de su boleto o la cantidad que deseen a las cuentas facilitadas para la misma actividad. Todo lo recaudado en boletería será entregado a Infracnovi.

Precios

El precio de la preventa es de L 175, y el día del Rock Fest será de L 250. Puede realizar los depósitos a los siguientes números de cuenta: FICOHSA 200008733812 a nombre de María Ponce Franco; BAC 740676711 y ATLÁNTIDA 2010022794 a nombre de Marcela Gómez Romero.