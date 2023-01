¿A qué hora se estrena la Sesión 53 de Bizarrap y Shakira en Honduras?

DE INTERÉS: Filtran parte de la letra de la sesión de Bizarrap y Shakira

-4:00 PM L.A

-6:00 PM MEX

-7:00 PM COL / NYC

-8:00 PM VEN / PR

-9:00 PM ARG / BRA

-12:00 AM UK / POR

-1:00 AM EU / MAR

-2:00 AM LEB / EGY

Estas son las horas en las que estará disponible la Sesión #53 del famoso productor y que, según los fanáticos de Shakira, estará dedicada a Gerard Piqué.

Se podrá escuchar en diferentes plataformas de streaming como Spotify, iTunes y también en YouTube.