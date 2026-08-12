Hijo de Rob Reiner es acusado formalmente de doble asesinato

Los Ángeles, Estados Unidos.- El cineasta estadounidense Nick Reiner fue acusado formalmente este miércoles del asesinato de sus padres, Rob y Michele Reiner, ocurrido durante un ataque con arma blanca en la residencia del director en Los Ángeles el pasado diciembre. La acusación emitida por un gran jurado sustituye a la presentada tras su arresto el pasado 15 de diciembre e incluye cargos de asesinato en circunstancias especiales y mediante acecho. También enfrenta un cargo por haber utilizado personalmente un arma peligrosa y letal. Tras la lectura de cargos, Reiner, de 32 años, se declaró inocente de haber apuñalado mortalmente el 14 de diciembre de 2025 al actor, director y productor Rob Reiner, de 78 años, y a la fotógrafa Michele Singer Reiner, de 70, en su domicilio situado en el lujoso vecindario de Brentwood.

Reiner huyó del lugar, pero fue detenido esa misma noche en un parque en el sur de la ciudad de Los Ángeles. El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, dijo este miércoles en un comunicado que espera que la acusación formal "acerque un paso más" el proceso hacia un juicio y la obtención de justicia. "Se trató de una profunda traición por parte de alguien a quien amaban y en quien confiaban las mismas personas a las que se le acusa de haber matado", declaró el fiscal. Está previsto que el acusado comparezca nuevamente en una audiencia previa al juicio el próximo 15 de septiembre. En abril pasado, su hermano mayor, Jake Reiner, escribió un ensayo personal en el que detalló cómo se enteró de la muerte de sus padres, describiendo lo dolorosa que ha sido la pérdida para él y su hermana Romy.