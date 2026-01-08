  1. Inicio
Retrasan lectura de cargos de Nick Reiner tras cambios en su defensa legal

La lectura de cargos contra Nick Reiner fue pospuesta hasta febrero tras la renuncia de su abogado, en un caso que incluye cargos de asesinato en primer grado

  • Actualizado: 08 de enero de 2026 a las 11:39
La lectura de cargos contra Nick Reiner por el asesinato en primer grado de sus padres, Rob y Michele Reiner, se pospuso hasta febrero, tras la retirada de su abogado defensor, informó ABC News y KTLA.

 Fotos: Shutterstock
La salida del caso de parte de Alan Jackson, quien en el pasado ha representado a figuras como Harvey Weinstein o Kevin Spacey, se anunció durante una audiencia en el Tribunal Superior de Los Ángeles en la que se esperaba que Reiner, de 32 años, se declarara culpable o inocente.

 Foto: Instagram | @michelereiner
Reiner, quien ahora estará representado por la defensora pública Kimberly Green, enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres.

 Foto: Shutterstock
El caso incluye "circunstancias especiales", lo que lo hace elegible para la pena de muerte o, en su defecto, para cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

 Foto: Instagram | @michelereiner
El director de When Harry Met Sally, Rob Reiner, y la fotógrafa Michele Singer Reiner fueron encontrados apuñalados dentro de su casa de Brentwood el 14 de diciembre, y el hijo mediano de la familia Reiner fue detenido un día después.

 Foto: Shutterstock
La pareja fue encontrada por su hija, quien llegó a la casa después de que una masajista la llamara para avisarle que sus padres no abrían la puerta, según Los Angeles Times.

 Foto: Shutterstock
Nick Reiner compareció por primera vez el 17 de diciembre ante un tribunal con una bata azul de prevención del suicidio, pero su audiencia de lectura de cargos fue pospuesta a enero.

 Foto: Shutterstock
En ese momento, Jackson, explicó a los medios de comunicación que Reiner no había recibido la autorización médica correspondiente antes de ser trasladado al tribunal.

 Foto: Instagram | @michelereiner
El lunes, la revista People reportó que Nick Reiner ya no se encontraba bajo vigilancia por suicidio en el Centro Correccional Twin Towers en el centro de Los Ángeles y que actualmente se encuentra en un régimen de aislamiento.

 Foto: Shutterstock
Este martes, The New York Times informó que Reiner portaba una bata color marrón y que solamente participó en la audiencia para aceptar el restraso de su lectura de cargos.

 Foto: Shutterstock
En diciembre, medios como Los Angeles Times y KNBC informaron que Reiner estaba siendo tratado por esquizofrenia antes del asesinato de sus padres.

 Foto: Shutterstock
Además, Reiner había luchado durante años contra la adicción y había hablado públicamente sobre sus desafíos.

 Foto: Shutterstock
