Los Ángeles, Estados Unidos.-Tallulah Willis, hija del actor Bruce Willis y la actriz Demi Moore, se disculpó con sus seguidores después de compartir una fotografía junto a su padre que posteriormente decidió eliminar de sus redes sociales por considerarla demasiado íntima. La artista y empresaria, de 32 años, publicó una explicación en Instagram, un día después de haber compartido la imagen, en la que aparecía disfrutando de un momento familiar con el protagonista de Duro de matar.

Tallulah contó que había vivido una visita especial con su padre y que incluso pidió a otra persona que fotografiara el instante que compartían mientras veían un video del cantante Frankie Valli. “Me emocionó tanto la ternura del momento que no pensé más allá ni me di cuenta de que quizá era una foto demasiado íntima para mostrarla”, explicó la joven al referirse a la publicación que posteriormente retiró.

Asimismo, reconoció que debió considerar la privacidad de ese encuentro y aseguró que tendrá más cuidado con lo que comparte públicamente. “Puedo reconocerlo y prometer que lo haré mejor”, expresó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En su mensaje también recordó el cariño que sus seguidores sienten por el actor y la importancia que continúa teniendo para su familia. “Sé que todos lo quieren. Yo lo quiero. Mi familia lo quiere. Y sigue siendo siempre el héroe absoluto que sabemos que es”, agregó. En el texto que acompañó su explicación resumió su reflexión con la frase "Puedo hacerlo mejor" y un emoji de corazón reparado. La fotografía eliminada mostraba a padre e hija sentados en un columpio de porche mientras se tomaban de la mano. Tallulah llevaba un suéter rojo y gafas de sol, mientras que Bruce vestía un cárdigan gris. La imagen ofrecía un vistazo a uno de los encuentros familiares que comparten en medio de la enfermedad del actor.