¿Qué es la afasia, enfermedad que sufre Bruce Willis que lo retiró de la actuación?

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El actor Bruce Willis anunció su retiro de la actuación tras ser diagnosticado con afasia, una enfermedad que afectó sus habilidades cognitivas.

Fue su exesposa la que dio a conocer la noticia a través de un comunicado en el que afirmó que enfrentarán la enfermedad de su exmarido unidos como familia.

Pero, ¿qué es la afasia?

La afasia es un desorden del lenguaje que trastorna la capacidad de comunicación de una persona.

Es típicamente causado por un infarto o por una lesión en la cabeza, aunque en algunos casos puede desarrollarse de forma gradual y progresiva.

Impacta no sólo el habla sino la capacidad de entender la comunicación verbal y escrita.

De acuerdo con la Clínica Mayo, se registran unos 200,000 casos por año en Estados Unidos.

Además, señala que la gravedad de la afasia depende de varios factores, incluida la causa y el alcance del daño cerebral.

Una vez que se haya abordado la causa, el principal tratamiento para la afasia es la terapia del habla y del lenguaje. La persona con afasia vuelve a adquirir y a practicar las habilidades del lenguaje, y aprende a usar otras formas de comunicación.

Síntomas

-Hablar con oraciones cortas o incompletas

-Decir oraciones sin sentido

-Sustituir una palabra o un sonido por otro

-Decir palabras irreconocibles

-No comprender conversaciones de otras personas

-Escribir oraciones sin sentido

Tres tipos de afasia

Afasia expresiva: Las personas con este patrón pueden comprender lo que dicen los demás, pero les cuesta expresarse. Hablan en oraciones cortas y omiten palabras.

Afasia integral: Los que tienen este tipo de afasia pueden hablar con facilidad y fluidez usando oraciones largas y complejas que no tienen sentido y contienen palabras irreconocibles. En general, les cuesta comprender el lenguaje oral y suelen no darse cuenta de que los demás no los entienden.

Afasia global: Se caracteriza por la mala comprensión y la dificultad para formar palabras y frases. Las personas con afasia global tienen discapacidades graves de expresión y comprensión.