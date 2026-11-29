Los Ángeles, Estados Unidos.- Tras el éxito de sus ocho películas, Harry Potter llega a la televisión con una nueva serie que es lo más esperado de un diciembre en el que también se estrenan la enésima versión de "Orgullo y prejuicio", la sexta temporada de Only Murders in the Building o el final de "Emily en París".

Harry Potter y el regreso a Hogwarts

El cierre de 2026 tendrá uno de sus estrenos más esperados el día de Navidad. Después de conquistar a varias generaciones con siete novelas y ocho películas, Harry Potter tendrá su primera adaptación televisiva de acción real. La producción de HBO llegará el 25 de diciembre a HBO Max con una temporada de ocho episodios que retomará los acontecimientos de "Harry Potter y la piedra filosofal", el primer libro de la saga de J.K. Rowling.

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La nueva versión presentará a Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. El elenco adulto reúne a John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid. La ficción busca desarrollar con mayor amplitud el universo creado por Rowling, con espacio para explorar personajes, escenarios y acontecimientos que tuvieron una presencia más limitada en las películas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Jane Austen regresa con otra versión de "Orgullo y prejuicio"

El 3 de diciembre, Netflix estrenará "Orgullo y prejuicio", una nueva adaptación de la célebre novela publicada por Jane Austen en 1813. La producción tendrá seis episodios y estará encabezada por Emma Corrin, conocida por The Crown, como Elizabeth Bennet, y Jack Lowden, de Slow Horses, en el papel del señor Darcy. La serie fue escrita por Dolly Alderton y dirigida por Euros Lyn, quien estuvo detrás de Heartstopper. El reparto incluye a Olivia Colman y Rufus Sewell como los señores Bennet, además de Daryl McCormack, Rhea Norwood, Freya Mavor y Louis Partridge.

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Only Murders in the Building traslada sus misterios a Londres

El trío integrado por Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez cambiará Nueva York por Londres en la sexta temporada de Only Murders in the Building, que llegará a Disney+ el 8 de diciembre. La investigación comenzará con la muerte de Cinda Canning, interpretada por Tina Fey, quien aparece sin vida frente al edificio Arconia. El caso llevará a Charles, Oliver y Mabel hasta la capital británica, donde deberán desenvolverse entre nuevos sospechosos y escenarios alejados de su habitual entorno neoyorquino.

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La producción incorporará a reconocidos intérpretes británicos como Olivia Colman, David Tennant, Nicola Coughlan, Martin Freeman y Geri Halliwell-Horner. También continuará Meryl Streep como Loretta Durkin, esposa de Oliver.



"Emily en París" prepara su despedida definitiva

El 24 de diciembre llegará a Netflix la sexta y última temporada de Emily in Paris, la serie protagonizada por Lily Collins que concluirá después de cinco entregas marcadas por los enredos sentimentales, las aspiraciones profesionales y los escenarios europeos. La historia retomará el camino de Emily tras los acontecimientos de la quinta temporada, cuando Gabriel, interpretado por Lucas Bravo, le propone reencontrarse en Grecia.

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Mientras tanto, la protagonista tendrá que afrontar nuevos movimientos en su vida laboral dentro de la Agencia Grateau, donde la princesa Jane, personaje de Minnie Driver, se incorpora como socia.



Samuel L. Jackson encabeza el universo de Tulsa King

Paramount+ estrenará el 18 de diciembre Frisco King, una nueva serie derivada de Tulsa King que tendrá a Samuel L. Jackson como protagonista y a Taylor Sheridan como creador y guionista. El actor retomará su personaje de Russell Lee Washington Jr., un experimentado criminal de Nueva Orleans que llega a Frisco, Texas, con la intención de construir una organización delictiva. En ese entorno comenzará a establecer alianzas y a ampliar sus operaciones, mientras enfrenta los riesgos de un negocio que crece junto con su influencia. La producción tendrá ocho episodios y comenzará con un estreno de dos entregas, seguido de capítulos semanales.

J.A. Bayona amplía la historia de "La sociedad de la nieve"

El 18 de diciembre, Netflix estrenará "Más allá de la sociedad", una serie documental de tres episodios creada por J.A. Bayona y Carlos Torres que recupera las experiencias posteriores al accidente aéreo de los Andes de 1972. El proyecto aborda lo que ocurrió cuando los supervivientes del vuelo 571 regresaron a sus hogares y tuvieron que reencontrarse con las familias de quienes murieron. La producción reúne testimonios de los sobrevivientes, familiares de las víctimas y escritores que contribuyeron a documentar la tragedia, entre ellos Piers Paul Read y Pablo Vierci. La propuesta amplía el relato que Bayona llevó al cine con La sociedad de la nieve, película estrenada en 2023 que obtuvo 12 premios Goya y dos nominaciones al Oscar. Esta vez, la mirada se concentra en las consecuencias personales y familiares que dejó la experiencia después del rescate

Justin Timberlake repasa su vida y carrera

Apple TV incorporará a su catálogo el 11 de diciembre TIMBERLAKE, una serie documental de cuatro episodios dedicada a la trayectoria personal y artística del cantante estadounidense Justin Timberlake. Dirigida por Fisher Stevens, ganador del Oscar por The Cove, la producción recorrerá tres décadas de música y cultura popular mediante material de archivo inédito y entrevistas con familiares, amigos y colaboradores del artista. El estreno comenzará con los dos primeros episodios. La tercera entrega llegará el 18 de diciembre y el capítulo final estará disponible el 23 de diciembre. La propuesta también permitirá escuchar al propio Timberlake reflexionar sobre los momentos que marcaron su carrera, la exposición pública y los desafíos que ha enfrentado fuera de los escenarios

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