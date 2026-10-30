Halle Berry pierde la custodia física de su hijo ante Olivier Martínez, su expareja

Los Ángeles, Estados Unidos.- Un tribunal de Los Ángeles concedió a Olivier Martínez la custodia física principal de su hijo Maceo, de 13 años, y retiró a Halle Berry las noches con el menor, aunque dejó sin efecto la orden de alejamiento que el actor francés había conseguido contra la actriz. La resolución, de carácter temporal, se dio a conocer el jueves 29 de octubre. El fallo, dictado por Shelley Kaufman, rechazó la petición de Berry de volver al reparto equitativo del tiempo con el niño que regía hasta hace unas semanas. Según reportes de prensa, la actriz podrá verlo los lunes, martes, sábados y domingos, de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche. El tribunal también le ordenó asistir a sesiones de terapia para reparar la relación con su hijo y, de acuerdo con TMZ, volverá a examinar el caso en noviembre.

La representante de Berry precisó que la actriz mantiene la custodia legal compartida y la facultad de desempate cuando haya desacuerdos sobre decisiones importantes para Maceo. La disputa se encendió después de un episodio ocurrido el 26 de septiembre en casa de la actriz. Martínez sostuvo ante el tribunal que Berry se mostró físicamente agresiva con el menor mientras este jugaba un videojuego de realidad virtual, y llegó a acusarla de haberlo estrangulado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El 1 de octubre obtuvo una orden de restricción temporal que obligaba a la actriz a mantenerse a 100 yardas de él y limitaba su contacto con Maceo a las visitas autorizadas por el tribunal. Berry ha negado las acusaciones desde el inicio. Su abogada, Marina Beck, las calificó como “completamente infundadas y deliberadamente engañosas”. En una declaración presentada ante el tribunal, obtenida por Entertainment Weekly, la actriz afirmó: “Nunca he abusado de Maceo, ni física ni emocionalmente ni de ningún otro modo”. Su hija Nahla, en documentos previos, aseguró que jamás vio a su madre “golpear, abofetear, estrangular, agarrar ni abusar físicamente de Maceo de ninguna forma”. Tanto Maceo como Nahla testificaron ante el tribunal. La declaración del menor quedó limitada a la solicitud de la orden de restricción, según informó People.