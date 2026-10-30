Halle Berry pierde la custodia física de su hijo ante Olivier Martínez, su expareja

Los Ángeles, Estados Unidos.- Un tribunal de Los Ángeles concedió a Olivier Martínez la custodia física principal de su hijo Maceo, de 13 años, y retiró a Halle Berry las noches con el menor, aunque dejó sin efecto la orden de alejamiento que el actor francés había conseguido contra la actriz. La resolución, de carácter temporal, se dio a conocer el jueves 29 de octubre.
El fallo, dictado por Shelley Kaufman, rechazó la petición de Berry de volver al reparto equitativo del tiempo con el niño que regía hasta hace unas semanas.
Según reportes de prensa, la actriz podrá verlo los lunes, martes, sábados y domingos, de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche. El tribunal también le ordenó asistir a sesiones de terapia para reparar la relación con su hijo y, de acuerdo con TMZ, volverá a examinar el caso en noviembre.
La representante de Berry precisó que la actriz mantiene la custodia legal compartida y la facultad de desempate cuando haya desacuerdos sobre decisiones importantes para Maceo.
La disputa se encendió después de un episodio ocurrido el 26 de septiembre en casa de la actriz. Martínez sostuvo ante el tribunal que Berry se mostró físicamente agresiva con el menor mientras este jugaba un videojuego de realidad virtual, y llegó a acusarla de haberlo estrangulado.
El 1 de octubre obtuvo una orden de restricción temporal que obligaba a la actriz a mantenerse a 100 yardas de él y limitaba su contacto con Maceo a las visitas autorizadas por el tribunal.
Berry ha negado las acusaciones desde el inicio. Su abogada, Marina Beck, las calificó como “completamente infundadas y deliberadamente engañosas”.
En una declaración presentada ante el tribunal, obtenida por Entertainment Weekly, la actriz afirmó: “Nunca he abusado de Maceo, ni física ni emocionalmente ni de ningún otro modo”.
Su hija Nahla, en documentos previos, aseguró que jamás vio a su madre “golpear, abofetear, estrangular, agarrar ni abusar físicamente de Maceo de ninguna forma”.
Tanto Maceo como Nahla testificaron ante el tribunal. La declaración del menor quedó limitada a la solicitud de la orden de restricción, según informó People.
Los abogados de Berry se habían opuesto a que el adolescente declarara y sostuvieron, en documentos citados por esa revista, que llevaba dos semanas bajo el cuidado principal de su padre.
Tras el fallo, Beck dijo en un comunicado a Extra: “Estamos sumamente complacidos de que el tribunal haya disuelto la orden de restricción temporal”.
Añadió que Berry “está decidida a seguir enfocada en el bienestar y los mejores intereses de su familia”.
El abogado de Martiínez, por su parte, declaró que su cliente “está extremadamente feliz, esto es exactamente lo que quería desde el primer día, proteger a este niño”. El propio actor expresó: “Realmente espero que Maceo y su madre puedan tener una mejor relación en el futuro. No quiero que mi hijo odie a su mamá. Quiero que la ame”.
Berry y Martínez se casaron en 2013, año en que nació Maceo, y se separaron en 2015. Su divorcio se prolongó cerca de ocho años y se cerró en agosto de 2023 con un acuerdo de custodia compartida, según TMZ.
La calma duró poco. En 2024, la actriz pidió la custodia legal exclusiva, o en su defecto la potestad de desempate, y acusó a Martínez de negarse a coparentar de manera centrada en el niño, según documentos obtenidos por People.
Hasta ahora no se ha reportado ninguna determinación judicial que establezca que Berry haya agredido a su hijo. La decisión del jueves, además, es provisoria, y el futuro de la custodia de Maceo se definirá en las audiencias que siguen.