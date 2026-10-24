Halle Berry y Olivier Martínez prolongan su batalla judicial por la custodia

Los Ángeles, Estados Unidos.- La orden de alejamiento temporal que el actor francés Olivier Martínez obtuvo contra su exesposa, Halle Berry, seguirá en vigor durante el fin de semana. El procedimiento sobre la custodia de su hijo, Maceo, de 13 años, se prolonga así hasta la próxima semana en los tribunales de Los Ángeles. Ambos acudieron este viernes al juzgado Stanley Mosk en la quinta jornada de vistas. Martinez, de 60 años, retomó el testimonio a puerta cerrada que había iniciado el jueves y reiteró sus acusaciones de maltrato contra la actriz, también de 60. Después del receso para el almuerzo declaró, igualmente en sesión cerrada, Van Hunt, de 56 años y prometido de Berry.

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El jueves, la defensa de la actriz, a cargo de la abogada Marina Beck, interrogó a Martinez sobre una declaración jurada firmada el 30 de septiembre de 2024. En ese documento afirmaba que la pareja no tenía antecedentes de violencia doméstica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El actor reconoció su firma y la veracidad del texto en aquel momento. Su abogado, Patrick Baghdaserians, explicó a Page Six que la declaración se presentó para reclamar el pago de honorarios legales y que, entonces, no existía ninguna orden de protección solicitada ni dictada. El conflicto se originó por la denuncia de Martínez, según la cual Berry estranguló a su hijo durante una discusión en su domicilio el 26 de septiembre. Un juez le concedió la orden de alejamiento temporal y la custodia principal del menor, lo que limita el tiempo que la actriz puede pasar con él mientras dure el caso. Beck calificó las alegaciones de "carentes de fundamento y deliberadamente engañosas" y aseguró que su clienta niega cualquier irregularidad. Berry solicita la custodia legal exclusiva, con el fin de decidir sobre la educación, la terapia y la atención médica de Maceo, así como el archivo de la orden de alejamiento y el restablecimiento de la custodia física compartida al 50 %. Su defensa sostiene que Martinez ha interferido en la escolaridad y el tratamiento terapéutico del menor y lo ha implicado en la disputa.