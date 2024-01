Globo de Oro 2024: Favoritos a ganar como Mejor actor y Mejor actriz

Mientras que la misma disputa, esta vez entre mujeres, coloca a Annette Bening (Nyad), Lily Gladstone (“Los asesinos de la luna”), Sandra Hüller (Anatomy of a Fall), Carey Mulligan (“Maestro”), Greta Lee (Past Lives) y Cailee Spaeny (Priscilla) una frente a la otra. Las apuestas están enfocadas en Spaeny, Lee y Gladstone , quienes han sido elogiadas por los expertos.

Ahora bien, en cuanto a comedias y musicales se refiere, lo hecho por Jeffrey Wright (American Fiction) y Paul Giamatti (The Holdovers) los dejan, aún sobre nombres como Nicolas Cage (Dream Scenario), Matt Damon (Air), Timothée Chalamet (Wonka) y Joaquin Phoenix (Beau is Afraid), como probables ganadores del galardón.

Y aunque Margot Robbie (“Barbie”) se planta como la predilecta para ser la Mejor actriz (comedia o musical), las ganadoras del Oscar, Emma Stone (Poor Things) y Natalie Portman (May December), son una gran amenaza para la australiana, a diferencia de las menos sonadas (en esta ocasión) Jennifer Lawrence (No Hard Feelings) y Fantasía Barrino (The Color Purple).