Arranca la Honduran Coffee Expo 2025 en San Pedro Sula

En Expocentro se desarrollará este jueves y viernes la segunda edición del Honduran Coffee Expo 2025, una plataforma que impulsa al café hondureño

  • 21 de agosto de 2025 a las 12:28
Arranca la Honduran Coffee Expo 2025 en San Pedro Sula

El Honduran Expo Coffee 2025 desarrolla diferentes tipos de actividades que sirven para que la industria del café hondureño amplíe sus horizontes en el extranjero.

 Foto: Yoseph Amaya/OPSA

San Pedro Sula, Honduras.- Con aroma a café y espíritu de innovación, Honduras inauguró hoy la segunda edición de la Honduran Coffee Expo 2025 en Expocentro de San Pedro Sula.

El evento, que se celebra los días 21 y 22 de agosto, reúne a productores, baristas, exportadores y compradores internacionales en una plataforma que impulsa el café hondureño hacia nuevos horizontes.

Honduran Coffee Expo 2025: una plataforma para impulsar el café hondureño

La ceremonia de apertura estuvo marcada por discursos inspiradores, exhibiciones sensoriales y la presencia de autoridades del sector cafetalero.

El embajador de El Salvador en Honduras, Jorge Umaña, destacó la importancia de la colaboración regional, mientras que Juan Carlos Pineda, director comercial de HOCE, subrayó el impacto económico y educativo de la feria, que ha generado más de 5,000 empleos indirectos desde su creación.

Entre las actividades más esperadas figuran:

Programa “Cultiva tu Mente”: Talleres y conferencias técnicas impartidas por expertos internacionales.

Competencia Nacional de Cafés Filtrados: Baristas compiten por preparar la taza perfecta usando métodos como V60 y Chemex.

Catación Infantil: Una experiencia lúdica y educativa para niños entre 8 y 13 años.

Rueda de Negocios: Espacio de conexión entre productores locales y compradores globales

Lanzamiento del Directorio de Tostadores de Honduras: Herramienta clave para fortalecer la red comercial del país.

Conozca los especialistas que estarán en el Honduran Coffee Expo 2025

El evento también cuenta con la participación especial de El Salvador como país invitado, con un stand propio y cataciones exclusivas que celebran la riqueza cafetalera centroamericana.

La Honduran Coffee Expo 2025 no solo celebra el café como producto, sino como símbolo de identidad, motor económico y puente cultural. Honduras reafirma así su posición como uno de los protagonistas del café en el escenario mundial.

