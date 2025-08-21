Arranca la Honduran Coffee Expo 2025 en San Pedro Sula

El evento, que se celebra los días 21 y 22 de agosto , reúne a productores, baristas, exportadores y compradores internacionales en una plataforma que impulsa el café hondureño hacia nuevos horizontes.

San Pedro Sula, Honduras.- Con aroma a café y espíritu de innovación, Honduras inauguró hoy la segunda edición de la Honduran Coffee Expo 2025 en Expocentro de San Pedro Sula.

La ceremonia de apertura estuvo marcada por discursos inspiradores, exhibiciones sensoriales y la presencia de autoridades del sector cafetalero.

El embajador de El Salvador en Honduras, Jorge Umaña, destacó la importancia de la colaboración regional, mientras que Juan Carlos Pineda, director comercial de HOCE, subrayó el impacto económico y educativo de la feria, que ha generado más de 5,000 empleos indirectos desde su creación.

Entre las actividades más esperadas figuran:

Programa “Cultiva tu Mente”: Talleres y conferencias técnicas impartidas por expertos internacionales.

Competencia Nacional de Cafés Filtrados: Baristas compiten por preparar la taza perfecta usando métodos como V60 y Chemex.

Catación Infantil: Una experiencia lúdica y educativa para niños entre 8 y 13 años.

Rueda de Negocios: Espacio de conexión entre productores locales y compradores globales

Lanzamiento del Directorio de Tostadores de Honduras: Herramienta clave para fortalecer la red comercial del país.