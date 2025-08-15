Honduran Coffee Expo 2025: ¿Qué incluye el programa de actividades?

Tegucigalpa, Honduras.- El Honduran Coffee Expo 2025 ha estructurado un programa integral de actividades que incluye competencias nacionales de café filtrado, catación infantil gratuita y ruedas de negocios con empresas internacionales. En la actividad, que celebra su segunda edición los días 21 y 22 de agosto, en Expocentro de San Pedro Sula, habrá además, reconocimientos a mujeres líderes del sector y el lanzamiento del primer Directorio de Tostadores de Honduras, con el objetivo de crear oportunidades de conexión comercial y profesional para todos los actores de la industria cafetera.

Talleres, conferencias y más en el Honduran Coffee Expo

La sala “Cultiva tu Mente” ofrecerá talleres, seminarios y charlas impartidas por expertos de la industria, diseñados para enriquecer el entendimiento del café desde el cultivo hasta la taza. Este espacio de aprendizaje complementa las actividades comerciales con formación técnica y actualización profesional para todos los participantes del evento. Con más de 20 expositores, las conferencias y talleres están diseñados para cubrir todos los temas del rubro cafetalero, desde fincas, tostadoras, hasta dueños de cafeterías y mucho más. Con un programa que abarca todo lo indispensable para la mayor satisfacción de los asistentes.

Competencias de sabor y aroma

La Competencia de Cafés Filtrados representa el evento insignia de la expo, donde los mejores baristas, brewers y apasionados del café compiten por preparar la taza perfecta utilizando métodos de filtrado como V60, Chemex, Kalita y otras técnicas especializadas. Los finalistas de las competencias regionales se enfrentarán para identificar los talentos más destacados de Honduras en el arte del café filtrado. La competencia de catación infantil constituye una innovación en el sector, dirigida específicamente a niños y niñas entre 8 y 13 años. Esta actividad gratuita, organizada en colaboración con la Escuela de Catación y Barismo Chapola de COAQUIL, permite a los menores experimentar el proceso de catación de café de forma guiada, lúdica y formativa.

Los participantes de la catación infantil realizarán ejercicios de aroma, sabor y reconocimiento sensorial bajo la supervisión de profesionales certificados. Todos los participantes recibirán diplomas y premios sorpresa, estableciendo las bases para la formación de futuras generaciones de expertos en café hondureño.

Oportunidades de conexión comercial

La Rueda de Negocios de HOCE 2025 funcionará como el espacio estratégico donde compradores, productores, tostadores y empresas del sector se reunirán para generar oportunidades comerciales mediante reuniones uno a uno. Este componente busca facilitar alianzas, acuerdos y crecimiento en el mercado del café nacional e internacional. Entre las empresas participantes en la rueda de negocios se encuentran Optiscan, especializada en soluciones de escaneo y selección óptica para café; El Dorado, empresa fundada en 2004 dedicada al procesamiento, tostado y distribución; y CYC Café, agente comercial con múltiples marcas incluyendo Golden Pig Coffee Roasters y De Palo Café. La participación internacional incluye empresas salvadoreñas como Flexsal, especialista en empaques flexibles; Grupo HMT, proveedor de soluciones industriales; y Packaging RRD, empresa de soluciones de empaque de cartón. También participa Coaquil, exportador de cafés especiales con certificación orgánica y de comercio justo. El Directorio de Tostadores de Honduras será lanzado como una plataforma que conecta tostadores con productores y compradores, fortaleciendo la red comercial de la industria. Esta herramienta permitirá a los tostadores ampliar su visibilidad, generar nuevas oportunidades comerciales y acceder a contactos clave del sector. Brew Boulevard funcionará como el punto de encuentro especializado para coffee shops, cafeterías de autor, tostadores de café, productores de origen único y baristas. Este espacio está diseñado como un santuario para quienes viven el café con pasión, donde cada encuentro representa un acto de inspiración y conexión profesional.

Reconocimientos de valor e inspiración