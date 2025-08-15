Conozca los especialistas que estarán en el Honduran Coffee Expo 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 20 especialistas nacionales e internacionales con amplia trayectoria en la industria cafetera conforman el programa de conferencias de la sala “Cultiva tu Mente” del Honduran Coffee Expo 2025. La lista de expertos incluye al cuatro veces representante de Honduras en el World Barista Championship Jorge Brizuela, el campeón de Taza de Excelencia 2025 Fabio Caballero y expertos de Guatemala y España, quienes compartirán conocimientos especializados sobre cultivo, tecnología, sostenibilidad y mercadeo en el evento que se realizará el 21 y 22 de agosto en Expocentro, San Pedro Sula.

A continuación, conoce a algunos de los conferencistas destacados y sus sobresalientes trayectorias en el ámbito cafetalero, tanto a nivel nacional como internacional. En el Honduran Coffee Expo 2025, compartirán su experiencia y conocimientos en diversas especialidades del sector.

Conferencistas nacionales del Honduran Coffee Expo 2025

Jorge Brizuela encabeza la lista de conferencistas nacionales como representante de The Golden Pig Coffee Roasters, cafetería reconocida entre las 100 mejores del mundo. Brizuela dirige una tostaduría que abastece a más de 400 puntos de venta y ha participado en cuatro ocasiones como representante de Honduras en el World Barista Championship, además de desempeñarse como juez líder, sensorial y técnico en competencias de café.

El programa incluye la participación de Fabio Caballero, productor de cafés especiales que obtuvo el sexto lugar en Taza de Excelencia 2022, noveno lugar en 2023 y se coronó campeón de Taza de Excelencia 2025. Su experiencia en la producción de cafés de alta calidad aportará perspectivas valiosas sobre técnicas de cultivo y procesamiento. Andrés Marín de Jesús aportará su experiencia como ingeniero en Ciencia y Tecnología de Alimentos por Zamorano y máster en Innovación en Nutrición, Seguridad Alimentaria y Tecnologías por la Universidad de Santiago de Compostela, España. Su especialización en sostenibilidad, trazabilidad y desarrollo de productos abarca experiencia con más de 26 organizaciones rurales y cooperativas de América Latina. La participación internacional se complementa con Karim Farach, emprendedor hondureño radicado en Barcelona quien coordina y dicta clases en el programa de Emprendimiento de Toulouse Business School. Farach es CEO y cofundador de 15.86 Coffee y Khawa, iniciativas enfocadas en transformar la industria cafetalera mediante trazabilidad, tecnología y conexión directa entre productores y consumidores. Lenin Joel Violante aportará la perspectiva del turismo cafetalero con su formación en Hotelería y Turismo a nivel de pregrado y Mercadotecnia a nivel de posgrado, además de 16 años de experiencia docente. Su enfoque conecta el café con el desarrollo turístico sostenible.

La representación femenina incluye a Dessire Carias, estratega creativa, speaker y emprendedora social que lidera Inspira Network, plataforma dedicada al crecimiento de mujeres en América Latina. También dirige Naksa House, agencia de innovación organizacional, y The Hop Experience, comunidad para amantes de la cerveza. Arbey Mejía compartirá su experiencia como ingeniero agrónomo con maestría en Administración de Proyectos y gerente de la Empresa Cafetalera Los Laureles. Mejía fundó VERDE Asesoría Agroambiental, consultora especializada en certificaciones como Rainforest Alliance, Comercio Justo y producción orgánica, y creó SURVIVOR COFFEE tras superar un diagnóstico de linfoma no Hodgkin en 2022.

Expertos internacionales