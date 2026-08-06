Galilea Montijo revela el procedimiento estético que afectó su rostro

Ciudad de México.- Después de lidiar con los comentarios negativos y los memes en las redes sociales sobre su rostro hinchado, la conductora mexicana Galilea Montijo reveló qué fue lo que le pasó tras sufrir complicaciones derivadas de un procedimiento estético al que se sometió en enero de 2026 para levantar una de sus cejas. Durante una entrevista con la doctora María del Mar Guerra, que replica el diario El Universal, Montijo explicó que estuvo a punto de abandonar la televisión, ya que luego de someterse a la cirugía el proceso se complicó y las secuelas físicas y emocionales fueron mayores de lo esperado. Galilea Montijo detalló a la doctora Guerra de qué trataba el procedimiento, en el que, además de corregir la ceja, el médico le propuso retirar una pequeña porción de tejido en la zona del cuello para mejorar el perfil facial.

"Iba a quitar un poquito de las glándulas porque eran las que me tumbaban como el cuello. Entonces dije, bueno, aprovechamos porque pues aprovechemos, o sea, si eso me va a ayudar a que el cuello se levante, está increíble", confesó la conductora. Después del procedimiento, Montijo aseguró que tomó un líquido para desinflamar, pero inmediatamente sintió una intensa sensación de quemadura. Luego de comunicarse con el médico, comenzó un proceso que describió como un verdadero calvario. Explicó que la lesión le provocó una contractura y una quemadura que afectaron el control de algunos músculos de su rostro. Como consecuencia, presentó una marcada asimetría en el labio y complicaciones en el sistema linfático del ojo, que la hacía ver hinchado y algo deforme.



Más complicaciones

Pero la luca para recuperarse no terminó ahí. Desde ese momento ha recibido múltiples sesiones de tratamiento para lograr su recuperación. La doctora María del Mar Guerra aseguró que la conductora padeció un intenso dolor durante el proceso. "Gali tenía dolor. O sea, yo no sé si ustedes alguna vez se han quemado con la estufa lo que duele. Ahora imagínate tener el cuello quemado, la ceja inflamada, hay un dolor, había hormigueo". La presentadora de "La casa de los famosos México" reconoció que está acostumbrada a las críticas y a los memes en redes sociales. No obstante, lamentó que muchas personas opinaran sobre su aspecto sin conocer realmente lo que estaba ocurriendo.

Incluso, que las complicaciones afectaron su salud mental al grado de tener que recibir tratamiento psicológico al pensar que su carrera en la televisión había terminado. "Porque también psicológicamente yo dije, ya no voy a trabajar en la televisión. O sea, me cambió la cara. O sea, llegó un punto que dije, me cambió la mirada, ¿qué me hizo? Yo no soy esta. Yo siempre he tenido mucho miedo y tú lo sabes incluso de cambiar mi expresión; yo estaba tristísima, dije bueno, fue mi decisión". Los cambios en su rostro fueron aún más visibles porque ella continuó trabajando en el programa "Hoy". Y no pudo detener los comentarios que surgieron sobre su imagen durante las semanas previas al estreno de "La casa de los famosos México 2026".