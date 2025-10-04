Galilea Montijo anuncia nueva edición de La Casa de los Famosos y primer concursante

La tercera temporada concluirá con la final programada para el domingo 5 de octubre. Los concursantes Shiky, Abelito, Dalílah, Aldo y Mar competirán por el premio de cuatro millones de pesos. La transmisión de la final comenzará con una pregala en ViX de 7:45 a 8:30 PM, seguida de la gala principal conducida por Montijo, que se extenderá hasta las 11:30 PM.