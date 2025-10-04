Galilea Montijo anuncia nueva edición de La Casa de los Famosos y primer concursante

La noticia se produce mientras la tercera edición del reality se acerca a su final el próximo domingo 5 de octubre. Según Montijo, el proyecto ya tiene un participante confirmado y se encuentra en proceso de producción.
Durante una entrevista con TVyNovelas, Montijo defendió la vigencia del programa y explicó que cada temporada debe ofrecer nuevas historias para mantener el interés del público.
“Ninguna temporada puede ser igual, todas las temporadas tienen que ser diferentes, si no, el público se aburriría... Cada participante tiene su propia historia y eso es muy importante”, declaró la conductora.
La presentadora también destacó el éxito comercial del reality, que integra publicidad durante las transmisiones.
“Esta temporada en cuanto a ventas ha sido exitosísima y por supuesto que para eso trabajamos...”, señaló Montijo, quien ha estado presente en las galas semanales mostrando su papel en la conducción y la relación con los participantes.
En relación con la continuidad del proyecto, Montijo indicó que la cuarta edición está confirmada y que ya se cuenta con el primer participante confirmado. La conductora subrayó que el interés del público y la respuesta comercial han sido determinantes para la renovación del programa.
La tercera temporada concluirá con la final programada para el domingo 5 de octubre. Los concursantes Shiky, Abelito, Dalílah, Aldo y Mar competirán por el premio de cuatro millones de pesos. La transmisión de la final comenzará con una pregala en ViX de 7:45 a 8:30 PM, seguida de la gala principal conducida por Montijo, que se extenderá hasta las 11:30 PM.