Galilea Montijo anuncia nueva edición de La Casa de los Famosos y primer concursante

La conductora Galilea Montijo confirmó que La Casa de los Famosos México tendrá una cuarta temporada en 2026, tras el éxito de su tercera edición

  • 04 de octubre de 2025 a las 13:47
La noticia se produce mientras la tercera edición del reality se acerca a su final el próximo domingo 5 de octubre. Según Montijo, el proyecto ya tiene un participante confirmado y se encuentra en proceso de producción.

 Foto: Instagram
Durante una entrevista con TVyNovelas, Montijo defendió la vigencia del programa y explicó que cada temporada debe ofrecer nuevas historias para mantener el interés del público.

 Foto: Instagram
“Ninguna temporada puede ser igual, todas las temporadas tienen que ser diferentes, si no, el público se aburriría... Cada participante tiene su propia historia y eso es muy importante”, declaró la conductora.

 Foto: Instagram
La presentadora también destacó el éxito comercial del reality, que integra publicidad durante las transmisiones.

 Foto: Instagram
“Esta temporada en cuanto a ventas ha sido exitosísima y por supuesto que para eso trabajamos...”, señaló Montijo, quien ha estado presente en las galas semanales mostrando su papel en la conducción y la relación con los participantes.

 Foto: Instagram
En relación con la continuidad del proyecto, Montijo indicó que la cuarta edición está confirmada y que ya se cuenta con el primer participante confirmado. La conductora subrayó que el interés del público y la respuesta comercial han sido determinantes para la renovación del programa.

 Foto: Instagram
La tercera temporada concluirá con la final programada para el domingo 5 de octubre. Los concursantes Shiky, Abelito, Dalílah, Aldo y Mar competirán por el premio de cuatro millones de pesos. La transmisión de la final comenzará con una pregala en ViX de 7:45 a 8:30 PM, seguida de la gala principal conducida por Montijo, que se extenderá hasta las 11:30 PM.

Foto: Instagram
