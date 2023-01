Fanáticos de Piqué arremeten contra Shakira en la canción “D-Clara”

BARCELONA, ESPAÑA.-La polémica en relación a la canción de Bizarrap y Shakira continúa, y en esta ocasión fueron fanáticos del exfutbolista Gerard Piqué quienes se sumaron. + Regístrese aquí para acceder a información ilimitada Y es que los raperos Sansixto ft Dife MMP & Willy D lanzaron una respuesta a la Sesión #53, con el mismo estilo y hasta con un tono burlesco. La canción fue llamada “D-Clara” y en ella menciona la deuda que tiene la colombiana con Hacienda y hasta hace referencia a algunas de las frases que lanzó Shakira contra Piqué y su nueva pareja Clara Chía.

ADEMÁS: ¿Nueva canción para Piqué? Confirman colaboración entre Shakira y Karol G “Se nota la envidia, te devora, Claramente tú ya no vales nada. Una loba de verdad tiene manada. Te va a tocar mirar desde la grada. Si vas a facturar, también de-clara...”, dice una parte de la canción.

“No vuelvo pa’ atrás aunque cueste un millón, mucho “bla bla” detrás de la pantalla, no me importa tu ‘size’ si no das la talla”, continúa la letra de la polémica canción. Además, lanzan un dardo sobre la relación de Piqué y Clara: “No es un reemplazo, es una mejora”.

Esto ha causado una ola de rechazo por parte de los fanáticos de la colombiana, quienes asegura que Sansixto, Dife MMP & Willy D solo quieren colgarse de la fama y el éxito de la sesión de Bizarrap. ADEMÁS: Captan a Shakira usando la sudadera de la “venganza”

La letra completa de “D-Clara”

Ven, de cara, si paga Hacienda, se queda sin nada Ven, declara, solamente tú, la gata más picada

Tengo 10 Rolex, puedo tirar uno Un poco de Chía pa’ tu desayuno Llevo con ella desde los 21 Yo con un Twingo tiré al 22

Me salió el bingo, me fui como un ‘boss’ Un Rolex pa’ el lunes, Casio pa’ el domingo Mejor no me llores, ya no soy el mismo Solo quieres ser el centro de atención,