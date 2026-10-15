Eugenio Derbez denuncia intimidación contra los latinos en EEUU: "Juntos somos poderosos"

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor Eugenio Derbez advirtió este jueves que la comunidad latina en EE. UU. "está siendo atacada e intimidada" en un momento en que el voto de esta población, la primera minoría del país, podría tener un peso importante en las elecciones del próximo 3 de noviembre. "Esto no es una coincidencia, no lo es. Yo les pregunto a todos ustedes: ¿Si su voto no fuera importante, por qué están tratando de intimidarnos a no votar? ¿Qué temen aquellos que nos quieren intimidar?”, cuestionó el actor en una conferencia de prensa en Los Ángeles. "Tienen miedo de que tú (los votantes) te des cuenta de que tu voto es tu voz, qué tu voto es tu poder, y tienen miedo de vernos en puestos de poder", subrayó Eugenio Derbez.

Las declaraciones de Derbez, quien se ha convertido en una de las figuras latinas más influyentes de Hollywood, se dieron en un evento de respaldo al candidato demócrata a la Gobernación de California, Xavier Becerra, este 15 de octubre, último día de celebración del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos. El actor destacó que, si bien existe miedo entre la comunidad latina, es un momento importante de unidad para enviar un mensaje de que no se permanecerá en silencio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Juntos somos poderosos y usaremos nuestro poder. Me convertí en ciudadano estadounidense hace varios años porque estaba decidido a hacer oír mi voz", relató el actor. En su respaldo a Becerra, destacó que el candidato conoce de primera mano los desafíos que enfrenta la comunidad hispana y es la mejor opción para dirigir el Estado Dorado, considerado la cuarta economía del mundo. Además, Derbez aplaudió que de ganar Becerra sería el primer gobernador latino de California en más de 150 años, en un estado donde los latinos representan cerca del 40 % de la población y los californianos de origen mexicano rondan un tercio del total.