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La razón por la que el portero Vozinha no seguiría con el Colo Colo de Chile

Cuando todo parecía que marchaba bien, que era un sueño y que pudo llegar a ellos a los 40 años, ya casi al final de la carrera, Vozinha está empezando a caer de ellos con el Colo Colo de Chile

  • Actualizado: 15 de octubre de 2026 a las 15:32
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Cuando todo parecía que marchaba bien, que era un sueño y que pudo llegar a ellos a los 40 años, ya casi al final de la carrera, Vozinha está empezando a caer de ellos con el Colo Colo de Chile
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Para el guardameta Vozinha la aventura en el Colo Colo de Chile podría terminar mucho antes de lo esperado.

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Vozinha ganó mucho protagonismo internacional durante el Mundial United 2026 con la selección de Cabo Verde.
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El portero de 40 años tras el Mundial 2026 fichó por el Colo Colo con un contrato por seis meses y una opción de renovación automática hasta finales de 2027.

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Pero todo eso dependía de cumplimiento de objetivos deportivos y comerciales que, de acuerdo con reportes de medios chilenos, estarían lejos de concretarse.
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Vozinha en ese contrato tiene que cumplir al menos el 50% de partidos de la temporada, pero el de Cabo Verde está lejos de eso.
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Hasta el momento, el africano apenas ha participado en tres de los 12 encuentros que ha disputado el equipo, una cifra equivalente al 25 por ciento.
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Debido a eso, Vozinha está lejos de renovar ese contrato que lo vincule al Colo Colo de Chile hasta el 2027.
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Eso hablando de fútbol, fuera de la cancha el rendimiento comercial de su fichaje tampoco habría cumplido las expectativas de la institución
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Las ventas de camisetas con su nombre no habrían alcanzado las proyecciones previstas.
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Vozinha no cumpliría ese número de partidos ya que tiene compromisos relacionados con la ceremonia del Balón de Oro y seguramente entraría en convocatoria de Cabo Verde para noviembre.
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Pese a todo, Vozinha ha dejado claro su deseo de disputar la Copa Libertadores con el Colo Colo, aunque su contrato cambie.
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Si no consigue revertir su situación durante las últimas jornadas, el arquero podría finalizar su vínculo en diciembre y buscar otro equipo como agente libre.
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