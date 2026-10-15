La razón por la que el portero Vozinha no seguiría con el Colo Colo de Chile

Cuando todo parecía que marchaba bien, que era un sueño y que pudo llegar a ellos a los 40 años, ya casi al final de la carrera, Vozinha está empezando a caer de ellos con el Colo Colo de Chile
Para el guardameta Vozinha la aventura en el Colo Colo de Chile podría terminar mucho antes de lo esperado.
Vozinha ganó mucho protagonismo internacional durante el Mundial United 2026 con la selección de Cabo Verde.
El portero de 40 años tras el Mundial 2026 fichó por el Colo Colo con un contrato por seis meses y una opción de renovación automática hasta finales de 2027.
Pero todo eso dependía de cumplimiento de objetivos deportivos y comerciales que, de acuerdo con reportes de medios chilenos, estarían lejos de concretarse.
Vozinha en ese contrato tiene que cumplir al menos el 50% de partidos de la temporada, pero el de Cabo Verde está lejos de eso.
Hasta el momento, el africano apenas ha participado en tres de los 12 encuentros que ha disputado el equipo, una cifra equivalente al 25 por ciento.
Debido a eso, Vozinha está lejos de renovar ese contrato que lo vincule al Colo Colo de Chile hasta el 2027.
Eso hablando de fútbol, fuera de la cancha el rendimiento comercial de su fichaje tampoco habría cumplido las expectativas de la institución
Las ventas de camisetas con su nombre no habrían alcanzado las proyecciones previstas.
Vozinha no cumpliría ese número de partidos ya que tiene compromisos relacionados con la ceremonia del Balón de Oro y seguramente entraría en convocatoria de Cabo Verde para noviembre.
Pese a todo, Vozinha ha dejado claro su deseo de disputar la Copa Libertadores con el Colo Colo, aunque su contrato cambie.
Si no consigue revertir su situación durante las últimas jornadas, el arquero podría finalizar su vínculo en diciembre y buscar otro equipo como agente libre.