Eugenio Derbez reacciona al reencuentro de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Los Ángeles, Estados Unidos.- Eugenio Derbez reaccionó con asombro y confusión ante el nuevo proyecto cinematográfico de su hija Aislinn Derbez y su exesposo Mauricio Ochmann.
Fiel a su estilo, el creador de "La familia P. Luche" no recurrió al silencio ni a la discreción que suelen adoptar las figuras públicas cuando la vida familiar se cruza con los reflectores. En cambio, tomó su teléfono, grabó un video y lo publicó para que sus seguidores supieran exactamente lo que sentía.
"No sé... allá no sé, me quedé igual que ustedes, así de...", expresó mientras hacía una evidente cara de incredulidad.
La frase, tan espontánea como su autor, sintetizó en pocos segundos lo que millones de fanáticos pensaron al ver el anuncio oficial de "Hasta el fin del mundo", la cinta romántica que reunirá a la expareja frente a las cámaras por primera vez desde que pusieron fin a su matrimonio hace seis años.
Con la misma energía que lo ha convertido en uno de los comediantes mexicanos más reconocidos internacionalmente, Derbez extendió la broma con una cadena de comparaciones que rápidamente se volvieron virales.
"¿Qué sigue? ¿Que ahora saque un disco con Kalimba? ¿O que yo saque una línea de ropa con Sarah Bustani? ¿Qué sigue?", preguntó, en alusión a la relación que Aislinn sostuvo con el cantante en 2007.
@ederbez 🤷🏻♂️😳@AislinnDerbez ♬ original sound - eugenioderbezoficial
Pero la referencia más celebrada llegó cuando el propio Derbez trasladó la lógica del reencuentro a su propia historia. Con su característico sentido del humor, escribió "¿Qué sigue..? ¿Yo haciendo una película con Victoria?", en referencia a Victoria Ruffo, su expareja y también reconocida actriz. El comentario desató una avalancha de respuestas.
"Que hagas un viaje con los Derbez junto a Victoria Ruffo", escribieron algunos, mientras otros hasta le pidieron "echarse un bailecito" con la actriz.
Incluso Alessandra Rosaldo, actual esposa de Eugenio, salió a relucir entre las bromas, pues algunos sugirieron que podría convertirse en la productora del supuesto proyecto.
Sobre el filme
La actriz publicó el primer póster oficial de la cinta, donde ambos aparecen abrazándose en una escena romántica dentro del agua, acompañada de un mensaje sobre las relaciones que cambian con el tiempo y los vínculos que permanecen pese a las transformaciones de la vida.
"Hay películas que se escriben en un momento de la vida y se terminan contando en otro completamente distinto", escribió. Y para despejar cualquier duda sobre la autenticidad del anuncio, cerró su publicación con un guiño a sus seguidores: "Nos vemos en el cine (Y no, no es IA)", anticipando que más de uno sospecharía que se trataba de un montaje.
Ochmann contestó desde los comentarios con una frase que reflejó lo que el proyecto significa para él: "Qué bonito y especial ver materializado este proyecto juntos".
Su historia de amor
La historia entre Derbez y Ochmann tiene capas que el público mexicano conoce bien.
La pareja comenzó su relación en 2014 tras coincidir en el rodaje de "A la mala", matrimonio que formalizaron en 2016 y del cual nació su hija Kailani en 2018.
Desde su divorcio en 2020, los dos han mantenido una relación enfocada en la crianza de su hija, evitando polémicas públicas y mostrando una convivencia cordial pese al fin de su matrimonio.
Esa madurez en el trato fue, paradójicamente, lo que hizo posible este reencuentro profesional.
"Hasta el fin del mundo" marca su reencuentro en la pantalla grande casi 10 años después, bajo la dirección de Emiliano Castro Vizcaíno.