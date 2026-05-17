Eugenio Derbez reacciona al reencuentro de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Los Ángeles, Estados Unidos.- Eugenio Derbez reaccionó con asombro y confusión ante el nuevo proyecto cinematográfico de su hija Aislinn Derbez y su exesposo Mauricio Ochmann.

Fiel a su estilo, el creador de "La familia P. Luche" no recurrió al silencio ni a la discreción que suelen adoptar las figuras públicas cuando la vida familiar se cruza con los reflectores. En cambio, tomó su teléfono, grabó un video y lo publicó para que sus seguidores supieran exactamente lo que sentía.

"No sé... allá no sé, me quedé igual que ustedes, así de...", expresó mientras hacía una evidente cara de incredulidad.

La frase, tan espontánea como su autor, sintetizó en pocos segundos lo que millones de fanáticos pensaron al ver el anuncio oficial de "Hasta el fin del mundo", la cinta romántica que reunirá a la expareja frente a las cámaras por primera vez desde que pusieron fin a su matrimonio hace seis años.

Con la misma energía que lo ha convertido en uno de los comediantes mexicanos más reconocidos internacionalmente, Derbez extendió la broma con una cadena de comparaciones que rápidamente se volvieron virales.

"¿Qué sigue? ¿Que ahora saque un disco con Kalimba? ¿O que yo saque una línea de ropa con Sarah Bustani? ¿Qué sigue?", preguntó, en alusión a la relación que Aislinn sostuvo con el cantante en 2007.