Aislinn Derbez comparte mensaje tras muerte de su mamá: "necesito vivir mi duelo en paz"

Ciudad de México, México.-Aislinn Derbez pidió a su comunidad dejarla vivir su duelo en paz, luego de que se confirmara la muerte de su madre Gabriela Michel. "Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto", escribió la actriz mexicana en sus redes sociales.

"En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor", solicito Aislinn. "Les agradezco su respeto. Gracia por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado", finalizó su mensaje la mexicana.

Muere la actriz mexicana Gabriela Michel

De manera preliminar se conoció que Gabriela Michel falleció al filo de las 7:00 de la mañana de lunes 24 de noviembre, tras haber sufrido un accidente doméstico ocurrido en su propia casa. Poco después, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) emitió un comunicado confirmando el fallecimiento de la madre de Aislinn, y enviando condolencias a toda la familia. Pero es hasta este martes que la familia de Gabriela Michel confirmó que falleció a causa de un infarto fulminante. Hasta el momento no se ha dado a conocer cuándo serán las honras fúnebres de la famosa actriz.

Trayectoria artística de Gabriela Michel