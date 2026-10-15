Tiroteo en escuela primaria de Oregón deja cuatro muertos, incluidos tres niños

Oregón, Estados Unidos.- Un tiroteo registrado la tarde de este jueves 15 de octubre en la escuela primaria Silver Rail, ubicada en la ciudad de Bend, Oregón, Estados Unidos, dejó cuatro personas muertas, incluyendo tres niños y al presunto responsable; según informaron las autoridades policiales.
El Departamento de Policía de Bend recibió la primera llamada de emergencia a las 12:59 del mediodía, hora local, cuando se reportó que una persona estaba disparando contra un automóvil en las afueras del centro educativo.
Aproximadamente un minuto después, las autoridades recibieron varias llamadas al número de emergencias 911 desde el interior de la escuela, por lo que los agentes se desplazaron al lugar.
El sospechoso habría sido abatido a tiros por las autoridades, según informó a la prensa la portavoz de comunicaciones del departamento de policía de la cuidad de Bend, Sheila Miller.
La gobernadora del estado, Tina Kotek, indicó en un mensaje en su cuenta de Facebook que se encuentra monitoreando la situación y agradeció la rápida respuesta de las autoridades.
Evacúan la escuela y habilitan un centro para las familias
Tras el incidente, las autoridades desplegaron un amplio operativo policial en la escuela primaria Silver Rail, mientras los agentes comenzaron a revisar y evacuar las aulas para descartar otras amenazas y garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal.
Las personas que permanecían dentro del centro educativo fueron trasladadas en autobuses hasta un punto de reunificación habilitado para facilitar el reencuentro con sus familiares.
Estados Unidos ha presenciado más de 350 tiroteos masivos en lo que va de año, según datos del Gun Violence Archive, que contabiliza este tipo de incidentes y considera como tiroteo masivo aquellos en los que el número de muertos o heridos es de cuatro o superior, sin incluir al tirador.