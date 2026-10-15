Tiroteo en escuela primaria de Oregón deja cuatro muertos, incluidos tres niños

Oregón, Estados Unidos.- Un tiroteo registrado la tarde de este jueves 15 de octubre en la escuela primaria Silver Rail, ubicada en la ciudad de Bend, Oregón, Estados Unidos, dejó cuatro personas muertas, incluyendo tres niños y al presunto responsable; según informaron las autoridades policiales.

El Departamento de Policía de Bend recibió la primera llamada de emergencia a las 12:59 del mediodía, hora local, cuando se reportó que una persona estaba disparando contra un automóvil en las afueras del centro educativo.

Aproximadamente un minuto después, las autoridades recibieron varias llamadas al número de emergencias 911 desde el interior de la escuela, por lo que los agentes se desplazaron al lugar.